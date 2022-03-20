زيلينسكى يمدد الأحكام العرفية بأوكرانيا شهرا

جدة - نرمين السيد - وذكر البرلمان الأوكرانى -على موقعه الإلكترونى- أن زيلينسكى وقع اليوم على قانون الموافقة على مرسوم بشأن تمديد الأحكام العرفية فى أوكرانيا لمدة 30 يومًا، اعتبارا من يوم 26 مارس الجارى".

ودخلت الأزمة الروسية الأوكرانية يومها الـ25 على التوالى اليوم، وقتل فيها آلاف الجنود من الطرفين، وشرد الملايين من الجانب الأوكرانى.. فيما فرضت دول عدة عقوبات اقتصادية كبيرة على موسكو طالت قيادتها، وعلى رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين، ووزير الخارجية سيرجى لافروف، وردت روسيا بفرض عقوبات شخصية على عدد من القيادات الأمريكية والكندية، على رأسها الرئيس الأمريكى جو بايدن.