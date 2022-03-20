جدة - نرمين السيد - وذكر البرلمان الأوكرانى -على موقعه الإلكترونى- أن زيلينسكى وقع اليوم على قانون الموافقة على مرسوم بشأن تمديد الأحكام العرفية فى أوكرانيا لمدة 30 يومًا، اعتبارا من يوم 26 مارس الجارى".
ودخلت الأزمة الروسية الأوكرانية يومها الـ25 على التوالى اليوم، وقتل فيها آلاف الجنود من الطرفين، وشرد الملايين من الجانب الأوكرانى.. فيما فرضت دول عدة عقوبات اقتصادية كبيرة على موسكو طالت قيادتها، وعلى رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين، ووزير الخارجية سيرجى لافروف، وردت روسيا بفرض عقوبات شخصية على عدد من القيادات الأمريكية والكندية، على رأسها الرئيس الأمريكى جو بايدن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زيلينسكى يمدد الأحكام العرفية بأوكرانيا شهرا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.