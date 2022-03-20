مولدوفا تعلن استقبال 329 ألف مواطن أوكرانى منذ بدء العملية الروسية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الداخلية المولدوفية، اليوم الأحد، أن حوالى 329 ألف مواطن أوكرانى دخلوا البلاد منذ بداية العملية العسكرية الروسية، وحوالى 229 ألف مواطن أوكرانى غادروا البلاد.





وأوضحت الوزارة - فى بيان عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تلجرام" -: "منذ 24 فبراير، دخل مولدوفا 328 ألفا و754 مواطنا أوكرانيا، وغادر مولدوفا 228 ألفا و594 مواطنا أوكرانيا خلال نفس الفترة". يشار إلى أن 5 آلاف و270 مواطنا أوكرانيا طلبوا منحهم حق اللجوء فى مولدوفا.

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