الرئيس الأوكراني يحذر من "حرب عالمية ثالثة"
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إنه مستعد للتفاوض مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيراً في حديثه لوسائل إعلام أجنبية “أعتقد أنه بدون مفاوضات لا يمكننا إنهاء الحرب”.
زيلينسكي أضاف بالقول “إذا كانت هناك فرصة 1% فقط لنوقف هذه الحرب، فأعتقد أننا بحاجة لاغتنامها”
كما حذر من أنه إذا فشلت محاولات التفاوض مع روسيا فهذا يعني أن هذه “حرب عالمية ثالثة”، بحسب تعبيره.
وكان الرئيس الأوكراني اتهم الكرملين بالتسبب بكارثة إنسانية، مشيراً إلى أن الأوكرانيين سيتذكرون حصار روسيا المرعب لماريوبول لعدة قرون، مؤكداً أن حصار ماريوبول شهد ارتكاب جرائم حرب.
كما اتهم الرئيس الأوكراني موسكو بأنها رحّلت آلاف الأوكرانيين قسرا إلى روسيا.
يأتي ذلك فيما حذرت الرئاسة الأوكرانية، اليوم الأحد، من أن خطر الهجوم من بيلاروسيا على غرب البلاد قائم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس الأوكراني يحذر من "حرب عالمية ثالثة" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.