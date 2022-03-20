الرئيس الأوكراني يحذر من "حرب عالمية ثالثة"أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إنه مستعد للتفاوض مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيراً في حديثه لوسائل إعلام أجنبية “أعتقد أنه بدون مفاوضات لا يمكننا إنهاء الحرب”.

زيلينسكي أضاف بالقول “إذا كانت هناك فرصة 1% فقط لنوقف هذه الحرب، فأعتقد أننا بحاجة لاغتنامها”

كما حذر من أنه إذا فشلت محاولات التفاوض مع روسيا فهذا يعني أن هذه “حرب عالمية ثالثة”، بحسب تعبيره.

وكان الرئيس الأوكراني اتهم الكرملين بالتسبب بكارثة إنسانية، مشيراً إلى أن الأوكرانيين سيتذكرون حصار روسيا المرعب لماريوبول لعدة قرون، مؤكداً أن حصار ماريوبول شهد ارتكاب جرائم حرب.

كما اتهم الرئيس الأوكراني موسكو بأنها رحّلت آلاف الأوكرانيين قسرا إلى روسيا.

يأتي ذلك فيما حذرت الرئاسة الأوكرانية، اليوم الأحد، من أن خطر الهجوم من بيلاروسيا على غرب البلاد قائم.