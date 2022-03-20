نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تمويل إمكان الإضافي الميسر للمواطنين بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط تمويل إمكان الإضافي الميسر للمواطنين بالمملكة، يجب علي كل مواطن أن تتوافر لديه متطلبات إمكان للتمويل الإضافي، فإن هذا التمويل ينتفع جميع المواطنين الذين يحتاجون للحصول علي تمويل ومازال لديهم تمويل آخر قائم، فذلك التمويل يتميز بأن أقل فترة سداد له سنة وأقصي فترة للسداد تصل إلي خمس سنوات، يجب علي المواطنين الانتفاع بهذا التمويل والاستفادة منه، فإنه يمكن جميع المواطنين من الاستفادة من التمويل سواء مدنيين أو عسكريين، فسوف نوضح لجميع المواطنين من خلال موقعنا ثقفني الإلكتروني شروط تمويل إمكان الإضافي الميسر.

أطلب التمويل وحمل التطبيق إمكان الإلكتروني

فإن هذا التمويل يوجد له مميزات يمكن الاستفادة منها، فيمكن للمواطنين الدخول علي رابط حاسبة تمويل إمكان الإضافي الميسر، كما أن هذه الحاسبة يمكن استخدمها لحساب قيمة أقساط التمويل المطلوب سدادها.

شروط تمويل إمكان الإضافي الميسرة

إن موقع إمكان الإلكتروني يهدف إلي مساعدة المواطنين داخل المملكة بتلبية احتياجاتهم الضرورية، لذلك المنصة قدمت تمويل إمكان الميسر المصغر في تلبية احتياجاته الضرورية والبسيطة، فهناك عدة شروط وضعتها منصة إمكان للحصول علي التمويل الإضافي كالتالي:

يجب أن يكون كل مواطن متقدم للتمويل جنسيته سعودي.

لابد من أن يكون المتقدم عامل سواء في القطاع العسكري أو القطاع المدني سواء الخاص أو الحكومي.

يكون المتقدم من القطاع العسكري يشترط أن يكون من محولين الراتب.

أن تكون قيمة أقل راتب للمواطن غير محولين الراتب تصل إلي سبعة آلاف ريال سعودي.

تشترط المنصة أن يكون عمر المتقدم للتمويل من المواطنين غير المحولين للراتب يتراوح بين 25 إلي 60 سنة.

لابد من المتقدمين للتمويل من المتقاعدين يكون عمرة أكبر من 70 سنة، أما عمر المواطن المتقدم من المواطنين المحولين للراتب يكون من 20 إلي 60 سنة.

لابد أن تصل فترة عمل المواطن المحول للراتب سواء موظف حكومي أو خاص علي الأقل تكون شهر.

أما خدمة المواطن المتقدم للتمويل وغير محول للراتب يجب أن تصل إلي ستة أسهر علي الأقل.

أن يكون لدي المتقدم تمويل مازال قائم ولم ينتهي.

أحصل علي سيارة أحلامك الميسرة

إن المنصة تقدم تمويل ميسر للمواطنين لامتلاك سيارة أحلامك بخطوات بسيطة، كما أعلنت المنصة عن شروط الحصول علي تمويل سيارتك الميسر، فإن المنصة أوضحت أن تحقق الشروط مهم جدا للتمكن من الحصول علي قرض السيارة، فهناك العديد من المميزات التي يستفاد منها أي مواطن بالمملكة.