عروض تمويل سيارات كيا بدون مقدم ولا كفيل أو تحويل راتب بقسط بسيط يناسبك البنك الأهلي السعودي

عروض تمويل سيارات كيا بدون مقدم ولا كفيل أو تحويل راتب من البنك الأهلي السعودي من أفضل بنوك التمويل في السعودية يقدم القروض إسلامية أي متوافقة مع أحكام الشريعة، بالإضافة إلى أن البنك حكومي معتمد من البنك المركزي السعودي يخضع لإشراف هيئة رقابة شرعية، فضلاً عن تقديم عروض القروض المستمرة سواء الشخصي أو على السيارات الجديدة والمستعملة أيضاً، حيث يتيح للعميل اختيار المركبة التي تناسبه من المعارض والوكلاء المحددين من خلاله (المجدوعي – الوعلان – شركة محمد يوسف ناغي – توكيل مازدا – توكيل تويوتا – وكيا)، فيما يتيح الحصول على تأجير سيارة بدون كفيل ولا تحويل الراتب وإمكانية التملك في نهاية العقد في حالة رغبة العميل لذلك.

مميزات التمويل التأجيري للسيارات البنك الأهلي السعودي

يقدم البنك القرض إسلامي على السيارات الجديدة والمستعملة.

تمويل سيارة بدون مقدم ولا كفيل يصل إلى 500 ألف ريال سعودي.

متاح الحصول على قرض السعوديين بخمس مركبات وثلاث مركبات للمقيمين.

يعطي البنك الموافقة الفورية عند بداية الطلب وإتمام الإجراءات بسرعة.

التمويل بدون تحويل الراتب ومتاح بتحويله على حسب رغبة العميل ومتاح للمتقاعدين أيضاً.

يعطي خيارات متعددة في تملك السيارة بالإضافة إلى حرية تحديد قيمة الدفعة الأخيرة بحيث تناسب الدخل الشهري للعميل.

تغطية تأمينية شاملة على تمويل السيارات حتى نهاية السداد.

فترة التأجير حتى 5 سنوات.

عروض تمويل حصرية طوال السنة.

شروط تمويل سيارات كيا بدون مقدم ولا كفيل أو تحويل راتب

لا يقل العمر عن 18 سنة ولا يتجاوز 60 عاماً، للمتقاعدين حتى 70 سنة. (موظف حكومي محول راتبه) لا يقل الراتب عن 2.500 ريال ومدة الخدمة في العمل شهر بحد أدنى والقطاع الخاص فترة العمل ثلاثة أشهر. (عميل غير محول راتبه) لا يقل الدخل عن 4000 ريال والعمل ثلاثة أشهر. لصاحب العمل لا يقل عمره عن 25 سنة والحد الأدنى لـ الراتب أو المكسب عن 10 آلاف ريال وستة أشهر من تاريخ إنشاء المنشأة.

طريقة طلب تمويل تأجير سيارة من البنك الأهلي السعودي

الدخول عبر رابط البنك الأهلي السعودي أو الاتصال على رقم 92000891 أو 8002441005 وذلك في حالة الاستفسار عن القروض.

المستندات المطلوبة لطلب قرض السيارة