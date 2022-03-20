رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول schools.madrasati.sa

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عمر شويل - جدة رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول 1443، زادت في الساعات الأخيرة عمليات البحث بكثرة من قبل الطلاب في المملكة العربية السعودية عن رابط الدخول إلى منصة مدرستي الالكترونية التابعة لوزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، وذلك بالتزامن مع بدء الفصل الدراسي الثالث من العام 1443، والذي بدأه الطلاب في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية بالذهاب إلى مدارسهم خلال بداية اليوم الأحد.

حقيقة استكمال الدراسة من خلال منصة مدرستي التعليمية

وكانت الأقاويل قد كثرت خلال الساعات الماضية حول ما إذا كان الفصل الدراسي الثالث ستتم الدراسة فيه من خلال الدراسة حضورياً في المدارس أو من إلكترونياً من خلال منصة مدرستي، الأمر الي حسمته وزارة التعليم العام في المملكة العربية السعودية، فعلى لسان ابتسام الشهري المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العام ذكرت أن الدراسة في الفصل الدراسي الثالث 1443 ستتم بشكل حضوري إلى المدارس في جميع المراحل الدراسية من الابتدائية وحتى الثانوية من خلال الحضور إلى المدارس.

بدوره قام الحساب الرسمي باسم وزارة التعليم العام عبر موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة تويتر بنشر تغريدة تفيد بأن الفصل الدراسي الثالث 1443 ستتم الدراسة فيه من خلال الحضور إلى المدارس بكامل الطلاب، يعني أن كافة الطلاب سيقومون بالمداومة للحضور إلى مدارسهم طوال الفصل الدراسي الثالث، كما نوهت الوزارة إلى أنه ستتم عودة كافة الأنشطة في المدارس.

#فيديو |

مشاعر وآراء طلابنا وطالباتنا وأولياء أمورهم مع عودة الدراسة الحضورية الكاملة في بداية الفصل الدراسي الثالث. #عدنا_جميعاً pic.twitter.com/3v62x7m3y2 — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) #فيديو |

مشاعر وآراء طلابنا وطالباتنا وأولياء أمورهم مع عودة الدراسة الحضورية الكاملة في بداية الفصل الدراسي الثالث. #عدنا_جميعاً pic.twitter.com/3v62x7m3y2 — وزارة التعليم - عام (@moe_gov_sa) March 19, 2022

منصة مدرستي

وكانت وزارة التعليم العام في المملكة العربية السعودية قد قامت بإطلاق منصة مدرستي خلال فترة أزمة كورونا من أجل أن تحل محل المدارس التقليدية، حيث نجحت منصة مدرستي في أداء دورها واستيعاب كافة الطلاب في مختلف المراحل الدراسية في المملكة العربية السعودية.

رابط منصة مدرستي

ومن أجل الدخول إلى منصة مدرستي الالكترونية والاستفادة من الخدمات التي تقدمها المنصة لكافة الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور فكل ماعليكم هو الدخول إلى رابط منصة مدرستي الالكترونية على الانترنت من خلال زيارة رابط المنصة وهو: مدرستي (madrasati.sa). حيث يقوم الطالب أو ولي الأمر بتسجيل الدخول إلى المنصة من خلال العديد من الطرق التي توفرها المنصة لمستخديمها.