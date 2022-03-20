نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 النظام الجديد لاحتساب المعاش في المقال التالي

عمر شويل - جدة الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 بالمملكة العربية السعودية. نظام الدعم الأكثر بحثا الآن بعدم أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن وجود نظام جديد. بخلاف نظام الضمان الاجتماعي القديم، وتم فتح باب التسجيل فيه من جديد سواء للأفراد الجدد المحتاجين أو للمستفيد القديم من معاش الضمان. وأكدت الوزارة عن وجود أختلافات كبيرة بين النظامين وسيتم العمل بنظام الضمان المطور الجديد بشكل كامل ونهائي بداية من شهر يونيو 2022 . ويتم التقديم على الضمان الاجتماعي المطور من خلال منصة الدعم الاجتماعي الإلكترونية التي أنشأتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمواطن السعودي. وذلك لتسهيل عملية التسجيل على المواطنين.

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443

الآن التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد يتم من خلال منصة الدعم الاجتماعي. و التي أنشأتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشكل كامل للتسجيل بالضمان المطور.ويجب التسجيل وكتابة كافة البيانات المطلوبة ورفع المستندات المطلوبة عبر رابط التقديم. وبعدها يتم الانتظار للحصول على رسالة من قبل الوزارة تفيد بنتيجة الأهلية.وفي حالة رفض الأهلية يتم تقديم طلب اعتراض على النتيجة خلال مدة تسعون يوما من صدور النتيجة.أو التواصل مع خدمة عملاء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

كيفية احتساب معاش الضمان الاجتماعي المطور الجديد

يتم احتساب المعاش الخاص بالضمان المطور الجديد بطريقة بسيطة للغاية. ويمكن للفرد احتسابها بنفسه للتأكد من قيمة المعاش التي يجب أن يحصل عليها بشرط تطابق البيانات الخاصة بالمستفيد بالمسجلة لدى الوزارة. وذلك دون زيادة أو نقصان ، ويتم احتساب معاش الضمان المطور من خلال خطوات بسيطة وهي كالتالي:

نقوم بجمع قيمة الدخل المكتسب الشهري لجميع أفراد الأسرة. يتم خصم 50% من قيمة الدخل الشهري. يتم إضافة ذلك إلى مجموع الدخل غير المكتسب من الدعوم الحكومية باستثناء دعم البرامج المساندة والأشخاص ذوي الإعاقة. يتم مقارنة مجموع الدخل الشهري المحتسب بالحد الأدنى المحتسب للمعاش وفقا للاستحقاق الشهري.

الحد الأدنى المحتسب لمعاش الضمان المطور الجديد هو 1100 ريال لعائل الأسرة ، و مبلغ 550 ريال سعودي لكل فرد من أفراد الأسرة.وقد تم عمل سلم معاش الضمان المطور الجديد 1443 والحد المانع لصرف المعاش من الوزارة.