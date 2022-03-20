استعلام موعد نزول معونة رمضان 1443/2022 المكرمة الملكية لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي

موعد نزول معونة رمضان 1443/2022 يتساءل عدد كبير من الأشخاص المستحقين ومستفيدي الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية في هذا التوقيت عن موعد نزول معونة الضمان الاجتماعي لشهر رمضان 2022، وهي واحدة من الخدمات الهامة التي تقدمها الحكومة السعودية للمواطنين المستحقين لمعاش الضمان الاجتماعي بناء على الضوابط والشروط التي تحددها الوزارة للاستحقاق، وتكون بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين حيث يتقرب موعد حلول شهر رمضان وقد قامت وزارة الموارد البشرية السعودية بالإعلان عن موعد نزول معونة خادم الحرمين الشريفين هذا العام، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور موعد نزول معونة رمضان 1443/2022 لمستفيدي الضمان الاجتماعي.

موعد نزول معونة رمضان 1443/2022

تعد معونة رمضان عبارة عن دعم مالي يتم تقديمه لمستحقي الضمان الاجتماعي المطور في المملكة العربية السعودية بالتزامن مع حلول شهر رمضان، وذلك لتقديم دعم إضافي إلى هذه الفئات محدودة الدخل في السعودية لإعانتهم على ظروف الحياة ومتطلبات شهر رمضان الكريم، حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية عن موعد صرف معونة الضمان الاجتماعي لشهر رمضان للمستحقين والتي من المتوقع أن تكون في يوم السابع أو الثامن من شهر رمضان هذا العام 1443، ولكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن موعدها الرسمي والجدير بالذكر أنه يتم إصدار بيان من وزارة الموارد البشرية تحث المواطنين على متابعة موقع الوزارة الإلكتروني لمعرفة موعد صرف المعونة. والتي يتم الاستفادة منها في تلبية احتياجات المستحقين للدعم .

صرف معونة الضمان الاجتماعي لشهر رمضان 1443

وقد أشارت وزارة الموارد البشرية السعودية أن المستحقين للضمان الاجتماعي يمكنهم الحصول مباشرة على معونة الضمان الاجتماعي دون الحاجة إلى تسجيل للحصول على المعونة، حيث قام وزير الموارد البشرية بتقديم الشكر لخادم الحرمين الشريفين على هذه اللفتة الطيبة التي يتم الحرص على تقديمها للمستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور بشكل سنوي في شهر رمضان من كل عام، وعن القيمة الخاصة بمعونة الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية لشهر رمضان، فقد أكدت وزارة الموارد البشرية أن قيمة المعونة تختلف من أسرة لأخرى بناء على بعض العوامل أهمها عدد أفراد الأسرة بالإضافة إلى التابعين للمستفيدين من تلك المعاشات التي يتم تقديمها من قبل الوزارة، حيث تم تخصيص مبلغ إجمالي مليار وتسعمائة مليون كمعونة الضمان الاجتماعي.