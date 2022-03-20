نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مع مصطفي أغا.. ربح الجائزة الكبري 3.000.000$ بمسابقة حلم الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدأ الإعلان عن التسجيل في مسابقة الحلم لعام 2022 على الموقع الرسمي للمسابقة، وكان ذلك من أول شهر يناير ويظل مستمرًا حتى شهر ديسمبر 2022، وتستطيع الاشتراك والتسجيل في مسابقة حلم من خلال إرسال رسالة الاشتراك على الرقم المعلن لبلدك، وتميزت المسابقة هذا العام بأنها وفرت أرقام تفاعلية من أجل عدد من الدول المشتركة في هذا الموسم، كما يمكنك التسجيل من خلال تحميل تطبيق الحلم من على جوجل بلاي.

مسابقة الحلم مع مصطفي أغا

يطمح جميع المشاركين في مسابقة الحلم لعام 2022 بالحصول على الجائزة الأولى من أجل تحقيق ما يتمنون، ويستطيع الأشخاص التسجيل في المسابقة من خلال الموقع الرسمي لمسابقة الحلم ويمكنكم الدخول عليه من هذا الرابط عن طريق الهاتف والنقر على شكل الدولة، ومجموعة الدول المشاركة هذه السنة هي مصر – البحرين – المملكة العربية السعودية – الأردن – المغرب – فلسطين – تونس – الإمارات –سوريا – عمان – الكويت، ويستطيع أي شخص التسجيل في المسابقة من خلال الدخول على الموقع الرسمي للمسابقة.

خاصية استلام الرسائل للمشاركين في مسابقة حلم

على المشاركين في مسابقة الحلم ضرورة تفعيل خاصية استقبال الرسائل الصغيرة والحملات الإعلانية، وأيضًا أي مهام يفعلها المنظم على هاتف المشترك، وإذا كان للمشترك رغبة في زيادة معدله في الفوز والوصول إلى السحب المباشر، فيتوجب عليه إرسال الإجابة الصحيحة الخاصة بالرسائل التي يتم إرسالها للمشترك، وعليك معرفة أن خدمة التسجيل في اليوم الأول للمشترك تكون مجانًا ولكن بعد ذلك ستكون تكلفتها هي المبلغ اليومي على سعر الدقائق الدولية للموبايل حسب بلدك، ويستثنى منهم من قام بتسجيل إجابة واحدة صحيحة قبل ذلك.

التسجيل عن طريق الخدمة الصوتية في مسابقة الحلم 2022

وتستطيع التسجيل في مسابقة حلم من خلال الخدمة الصوتية والتي تجرى عن طريق التواصل بالرقم الدولي، أو التواصل بالرقم الخاص ببلدك، وتنفيذ التعليمات كما هي مطلوبة، ويؤهل للمشاركة في الحصول على الجائزة الأساسية من يشارك بإجابات صحيحة على الأسئلة.

مسابقة الحلم حيث تحدثنا عن المسابقة التي يحلم الكثير بالوصول إليها، والفوز فيها وكيفية التقديم فيها، والجدير بالذكر أنه لا يفضل التقديم لمن هم أقل سنًا عن 18 سنة.