رابط تسجيل دعم الكهرباء الأردن 2022 kahraba.gov.jo للحصول على التعرفة المدعومة

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عمر شويل - جدة رابط تسجيل دعم الكهرباء الأردن 2022 من الأشياء التي زاد البحث عنها خلال الساعات الأخيرة، حيث أعلنت الجهات المعنية بدء عملية التسجيل للفئات الجديدة المؤهلة للمنح على المنصة، وكانت قد انتشرت بعض الشائعات عن توقف العمل علي منصة دعم الكهرباء، والتي كانت الحكومة الأردنية، قامت باتاحتها أمام أكبر عدد من المواطنين للتسجيل، سواء كانوا داخل الأردن أو خارجه، وكذلك القدرة على تغيير بياناتهم، وأوضح القاق أن هيئة تنظيم الطاقة تعمل الآن على تطبيق إلكتروني سيسمح للمواطنين بالدخول والتسجيل بسهولة أكبر في أي وقت على منصة دعم الكهرباء، وحث جميع المواطنين على التسجيل من أجل حصولهم على المساعدة والدعم.

رابط تسجيل دعم الكهرباء الأردن 2022

أعلن محمد الروسان، الذي يشغل مدير التكاليف والأسعار بهيئة تنظيم الطاقة والمناجم، عن بدء التسجيل في منصة دعم الكهرباء للمستفيدين من الطاقة المتجددة المستوفين لمعايير الأهلية، بإجمالي 22 ألف مشترك من إجمالي 35000 متلقي الخدمة، وأوضح الروسان في تصريحاته أن بوابة التسجيل التي ستكون عبر منصة دعم الكهرباء، مفتوحة لطلبة الجامعات وسكان المحافظات الأخرى داخل كل محافظة، وبحسب ما صرح به روسان ، فإن من متطلبات قيد طلاب الجامعات في منصة دعم الكهرباء الأردنية أن يكون المحاسب مسجلا باسم رب الأسرة أو أحد أفرادها، فلا داعي لتحميل المستندات لأن الهيئة تتعاون في هذا المجال مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

فتح التسجيل على منصة دعم الكهرباء لفئات جديدة – هيئة تنظيم قطاع الطاقة و المعادن https://t.co/GRsMOd9CZh pic.twitter.com/rJua3DIm6P — هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن (@EMRCGov) فتح التسجيل على منصة دعم الكهرباء لفئات جديدة - هيئة تنظيم قطاع الطاقة و المعادن https://t.co/GRsMOd9CZh pic.twitter.com/rJua3DIm6P — هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن (@EMRCGov) March 19, 2022

تعرفة الكهرباء في الأردن

صرح الدكتور تحرير القاق، وهو يشغل منصب المتحدث الإعلامي لهيئة تنظيم الطاقة والتعدين، أن هناك أكثر 600 ألف أسرة أردنية سوف تشهد ارتفاع فواتير الكهرباء، ما لم تسجل في منصة المساعدة الكهربائية المخصصة لها، وذلك بعد إضافة المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية و 35 ألف لاجئ سوري (لمدة ستة أشهر) ، قال القاق إن العدد الإجمالي للأشخاص المسجلين في المنصة يزيد عن 900 ألف. يوجد أيضًا 85000 عداد خدمة

وجدد التحذير من ارتفاع فواتير الكهرباء بأسعار متغيرة لشهر نيسان المقبل، هذا في حالة عدم تسجيلهم على المنصة، وأكدت أن المنصة ستبقى مفتوحة للأردنيين للتسجيل بعد الأول من أبريل، وشجعت الجميع على التسجيل في أقرب وقت ممكن للحصول على المساعدة.ذكرت الهيئة أنه إذا لم يسجل شخص ما في منصة المساعدة ، فستزيد فاتورته أو فاتورتها بمقدار 3 إلى 5 أضعاف المبلغ الحالي.