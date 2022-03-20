نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مظاهر الاحتفال بعيد الأم وموعد الاحتفال به بين دول العالم في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد عيد الأم ومظاهر الاحتفال به بين دول العالم، يتم الاحتفال بعيد الأم في الكثير من الدول في الحادي والعشرين من شهر مارس ولكن قد يختلف ذلك اليوم في عدة دول أخرى، ولكن مهما اختلف اليوم فتظل احتفالات عيد الأم متشابهة إلى حد كبير في كل دولة أو منطقة حسب العادات بها، وهو احتفال موجود في جميع الدول للتعبير عن مدى أهمية الأم ودورها الكبير في حياة كل فرد وتعبيرًا عن مدى حبنا لأمهاتنا حفظهم الله من كل شر وسوء، وهناك صور عديدة للاحتفال بعيد الأم أبسطها بطاقات المعايدة والزهور وفيما يلي صور الاحتفال بعيد الأم في الدول المختلفة.

موعد عيد الأم في دول العالم

الموعد الشائع لعيد الأم والمتعارف عليه هو الواحد والعشرين من شهر مارس في عدد كبير من الدول العربية ولكن يختلف الموعد في عدة مناطق أخرى كالتالي:

ثاني أحد من شهر أكتوبر في الأرجنتين. أخر يوم أحد بشهر مايو في المغرب وتونس الجزائر. أول أيام الربيع في لبنان. ثاني أحد بشهر فبراير في النرويج. أول أحد بشهر مايو في جنوب افريقيا. ثاني أحد بشهر مايو بأمريكا الشمالية واليابان.

مظاهر الاحتفال بعيد الأم بين دول العالم

تختلف كل دولة في إظهار فرحتها بعيد الأم بمظاهر متنوعة ومختلفة كالتالي:

عيد الأم في الإمارات

تهتم الإمارات بالمرأة والأم فغدت مشاركة في كافة المجالات بالإمارات وتساهم في تطور العلم والعمل كذلك، لذلك تقام احتفالات متميزة بيوم المرأة العالمي حيث يقوم الشيخ محمد بن زايد بتهنئة والدته وكذلك جميع الأمهات بالإمارات والاحتفال بالشيخة فاطمة بنت مبارك تقديرًا لجهودها.

عيد الأم في السعودية

تقوم النوادي التي تستقبل الطلاب بتجربة أنشطة جديدة متعلقة بهم بالإعلان عن إقامة احتفالات عيد الأم بها ليتمكن الأطفال من المشاركة بها وإسعاد أمهاتهم من خلال رسائل السعادة التي توصل من خلال تلك الفعاليات، كما أنها تجعل الصغار يشاركون في تحضير الفعاليات والتزيين وصنع الكيك.

عيد الأم في مصر

مصر هي الدولة العربية الأولى التي احتفلت بعيد الأم وتحتفل مصر بعيد الأم بأكثر من صورة سواء بالاجتماع أو زيارة الأم أو شراء الهدايا القيمة لها وشكرها على جهدها طوال فترات العمر.