كيف اشترك في مسابقة الحلم 2022 أرقام المشاركة بالحلم dream

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كيف اشترك في مسابقة الحلم 2022، تعد قنوات mbc أحد أهم القنوات التلفزيونية، والتي تمتلك الكثير من المتابعين فهي من القنوات التي لها شهرة كبيرة في جميع دول العالم، ويتنوع البث الخاص بقنوات mbc ما بين البرامج الاجتماعية والمسابقات الترفيهية المختلفة والعديد من البرامج الأخري التي يتم بثها علي مدار الساعة، ولكن أهم ما تقوم بعرضه هذه القنوات هو بث مسابقة الحلم، والتي تعتبر المسابقة الأكثر انتشاراً وشهرة بجميع الدول العربية وخارجها، ويشهد البحث عن المسابقة بحث كبير بين المواطنين من اجل الاشتراك في المسابقة وتحقيق حلم كل شخص والفوز بالمبالغ المالية الكبيرة التي تقدمها، لذا سنوضح لكم كيفية المشاركة الصحيحة في مسابقة الحلم.
كيف اشترك في مسابقة الحلم
تحقيق أحلام المشتركين يتم من خلال الاشتراك في مسابقة الحلم بطريقة صحيحة، والتي تتم من خلال الخطوات التالية:
- يجب علي كل متسابق أن يقوم بإرسال رسالة نصية يتم فيها كتابة كلمة حلم أو Dream أو Reve من خلال الرقم الذي يخص كل بلد علي حده.
- يجب أن يتم الإجابة على السؤال الذي يصل علي رسائل الجوال حتي يتم تفعيل الاشتراك.
- وكلما تم الإجابة علي الكثير من الأسئلة تزداد فرص كل شخص في الفوز.
ويتم تقديم جوائز قيمة من جانب إدارة المسابقة لجميع المشتركين الذين لديهم رغبة كبيرة من أجل المشاركة في هذه المسابقة والتي تتم كل عام، ويقوم بتقدم المسابقة الإعلامي الكبير مصطفى الأغا والذي لديه برنامج رياضي شهير وهو “صدى الملاعب”، ويصل إجمالي جوائز مسابقة الحلم إلي ثلاثة ملايين وخمسة مائة ألف دولار أمريكي.
أرقام مسابقة الحلم الصحيحة 2022
يجب علي كل مشترك أن يقوم بإرسال الرقم المرادف للبلد التي يقيم بها دون أي رقم أخر لأي بلد أخري، علي أن يتم الاشتراك في المسابقة مع مصطفي الأغا من خلال الأرقام الآتية:
- من “مصر” يتم الاشتراك علي هذه الأرقام: شبكة اتصالات 95450 ومن شبكة فودافون 95450 ومن شبكة أورانج 95450.
- من “السعودية” يتم الاشتراك في الحلم من الأرقام التالية: شبكة زين 755505 ومن موبايل 650444 ومن ليبار 313131 ومن فجين موبايل 300300 ومن الثريا 0088216101074.
- من “الكويت” التسجيل في الحلم يكون من الأرقام الآتية: شبكة زين 96922 ومن فيفا 50640 ومن جي إس إم 4141.
- من “الإمارات” يتم الاشتراك في مسابقة الحلم عبر الأرقام التالية: شبكة الاتصالات6070 ومن دو 3636.
- من “البحرين” المشاركة في الحلم علي الأرقام الأتية: شبكة بتلكو 94000 ومن شبكة فيفا 98885.
- من “المغرب” تكون المشاركة في المسابقة من خلال الأرقام التالية: نوي 9669 ومن أورانج 9669.
- من “العراق” يتم الدخول إلى مسابقة الحلم علي الأرقام التالية: الخلية الآسيوية 2266 ومن كورك 2180 ومن شركة زين 2833 120.
- من دولة “الأردن” الاشتراك في الحلم سوف يكون من خلال هذه الأرقام: من أورانج 98880 ومن شركة أمنية 98858 ومن شبكة زين 98858 70.
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