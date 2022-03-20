البيت الأبيض يوضح عن زيارة بايدن لأوكرانيا خلال جولته الأوروبية

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، لا يعتزم زيارة أوكرانيا خلال جولته الأوروبية، والتي تبدأ هذا الأسبوع.
وأضافت ساكي عبر حسابها على منصة "تويتر" أن "الجولة ستركز على مواصلة حشد العالم لدعم الشعب الأوكراني في مواجهة الهجوم الروسي على أوكرانيا، مضيفة: "لا خطط للسفر إلى أوكرانيا".
وقالت، إنه سيجري الإعلان عن تفاصيل أخرى بشأن الزيارة، في وقت لاحق اليوم.
ومن المقرر أن يبدأ بايدن، الأربعاء المقبل، زيارة رسمية لأوروبا، لحضور قمة قادة دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) وقمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل؛ لمناقشة جهود الردع والدفاع الجارية فيما يتصل بالعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، وتأكيد التزام واشنطن "الصارم" تجاه الحلف.
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