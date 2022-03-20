الناتو: سنعزز من دعمنا لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال ستولتنبرج، فى تصريحات لشبكة "إن بى سى" الأمريكية اليوم الأحد، إن "حلف شمال الأطلسى الناتو سيزيد من الدعم لأوكرانيا بما فى ذلك بالمجالات العسكرية والإنسانية والمالية".

وأوضح أن "الناتو درب الجنود الأوكرانيين لسنوات عدة.. عشرات الآلاف من الجنود تم تدريبهم.. وهم الآن فى الصفوف الأمامية لمواجهة الروس".