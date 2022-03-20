روسيا: مقتل أكثر من 100 عسكرى فى قصف على شمال أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أكثر من 100 من العسكريين والمرتزقة الأجانب قتلوا فى غارة روسية دقيقة على مركز تدريب لقوات العمليات الخاصة الأوكرانية فى منطقة جيتومير، الواقعة شمال غرب أوكرانيا، فى نبأ عاجل على إكسترا نيوز.





وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، للصحفيين اليوم الأحد، "أصابت صواريخ عالية الدقة مطلقة من الجو مركز تدريب لقوات العمليات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، حيث كان يتمركز هناك مرتزقة أجانب وصلوا إلى أوكرانيا، بالقرب من مستوطنة أوفروش، بمنطقة جيتومير. وتمت تصفية أكثر من 100 مسلح". وطالبت روسيا مرارا الولايات المتحدة والدول الأعضاء فى حلف الناتو بوقف إمدادات الأسلحة وإرسال المرتزقة إلى إوكرانيا.

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