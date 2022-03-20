راتب العاملة التايلندية في السعودية 1443.. مهن العمالة التايلندية

راتب العاملة التايلندية في السعودية 1443 يتساءل الكثير من الموظفين السعوديين من العمالة التايلندية عن المرتبات الخاصة به في المملكة العربية السعودية وبالتحديد من العمالة المنزلية، وهذا بعد أن تم السماح إلى العمالة التايلندية بالعمل في السعودية مرة أخرى بعد أن انقطع عملهم فيها لمدة ثلاثون عاما وهذا نتيجة مقتل واحد من رجال الأعمال في تايلاند، وقد شهدت هذه الفترة العديد من الاتفاقيات بين البلدين حتى يتمكنون بالمساح للعمالة المنزلية من تايلاند بالعمل في السعودية، ولكن بعد التأكد من سجلاتهم الجنائية ومن أنهم خاليين تماما من الأمراض مع ضرورة التأكيد على احترامهم للثقافة السعودية.

ما هو راتب العمالة التايلاندية

أعلنت المملكة العربية السعودية عن رواتب العمالة التيلاندية التي وصلت إلى ألفين ريال سعودي في الشهر الواحد كحد أدنى.

وهذا الراتب تتمكن العاملة التايلاندية من الحصول عليه بشكل شهري.

وقد تتولى السعودية عملية تحديد الأجور لهؤلاء العاملات والمزايا التي يتم منحها للعاملات.

كما أنها تحمي جميع العمالة التيلاندية من المساس بهم بأي شكل من الأشكال.

حيث أن أسعار العمالة في السعودية ارتفعت بشكل واضح خلال هذه الفترة.

تكلفة استقدام العمالة التايلاندية

قد تختلف التكلفة الخاصة باستقدام العمالة التايلندية إلى المملكة نتيجة اختلاف مكتب الاستقدام.

وهذا حيث تتراوح التكلفة من 400 ريال وتصل إلى ألف ريال سعودي.

حيث يتم العمل على تحديد التكلفة الخاصة بهم نتيجة إلى العقد الخاص بالعمل الموقع مع العمالة.

وقد يتم الإشارة إلى تكلفة الاستقدام نتيجة الارتفاع الواضح في أسعار العمالة المرتفعة حاليا.

وقد يكون من المتوقع اختلاف الأسعار بشكل واضح والتكاليف لمنحنى آخر نتيجة احتياجات السوق السعودي.

مهن العمالة التايلندية