نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2022.. موعد أول أيام رمضان في السعودية لعام 1443 هجري في المقال التالي
نقدم لكم اليوم موعد أول أيام شهر رمضان المبارك في المملكة العربية السعودية لعام 1443هـ – 2022م، حيث أعلنت هيئة البحوث الفلكية في السعودية عن الموعد المقرر لأول أيام الشهر المبارك والذي هو أفضل أيام السنة على الإطلاق، حيث يعد شهر رمضان هو الشهر الذي يرزقنا الله به حتى نراجع أنفسنا وهو فرصة عظيمة كي نتقرب إلى الله ونتضّرع إليه، وسنوضح لكم في سطور مقالنا اليوم موعد رمضان في السعودية والأيام المتبقية على قدومه.
موعد أول أيام شهر رمضان المبارك 2022م – 1443هـ
كشفت الحسابات الفلكية الموجودة في الدول العربية الإسلامية عن موعد أول أيام شهر رمضان المبارك حيث:-
- من المتوقع -بإذن الله- أن أول أيام رمضان في السعودية سيكون في يوم السبت الموافق الثاني من أبريل 2022م.
- يستمر رمضان لمدة ثلاثين يوم فهو شهر مكمل هذا العام فمن المتوقع أن ينتهي في يوم الأحد الموافق الأول من مايو 2022م.
- وكل هذا يُعتبر توقعات ولكن الموعد المؤكد سيتم الكشف عنه بعد استطلاع هلال رمضان في نهاية شهر شعبان الهجري الحالي في يوم التاسع والعشرين منه.
- حيث أنه متبقي حوالي ثمانية عشر يومًا حتى يأتي شهر رمضان المبارك بخيره وبركاته.
ما هو فضل صيام شهر رمضان المبارك؟
لصيام شهر رمضان الكثير من الفوائد والفضائل وتتمثل فضائل صيام شهر رمضان فيما يلي:-
- صوم شهر رمضان له فضل عظيم حيث أن الحسنة في رمضان بعشر أمثالها حيث يتم مضاعفتها حتى سبعمئة ضعف.
- بينما عند الصوم هناك فرحتين للصائم أولهما هي فرحة الصائم عند الإفطار والثانية عند ملاقاة ربه.
- خلوف فم الصائم عند الله -عز وجل- يعتبر أطيب من مسك الريح في يوم القيامة.
- وعد الله أهم الصيام بابًا في الجنة حيث أنه لا يدخل من هذا الباب سوى الصائمين في شهر رمضان ويتم غلقه ورائهم مباشرة.
- بينما فضل مَن صام يومًا واحدًا في سبيل الله وعده الله بأن يبعد وجهه عن النار سبعين عامًا يوم القيامة.
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