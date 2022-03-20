رمضان 2022.. موعد أول أيام رمضان في السعودية لعام 1443 هجري

نقدم لكم اليوم موعد أول أيام شهر رمضان المبارك في المملكة العربية السعودية لعام 1443هـ – 2022م، حيث أعلنت هيئة البحوث الفلكية في السعودية عن الموعد المقرر لأول أيام الشهر المبارك والذي هو أفضل أيام السنة على الإطلاق، حيث يعد شهر رمضان هو الشهر الذي يرزقنا الله به حتى نراجع أنفسنا وهو فرصة عظيمة كي نتقرب إلى الله ونتضّرع إليه، وسنوضح لكم في سطور مقالنا اليوم موعد رمضان في السعودية والأيام المتبقية على قدومه.

موعد أول أيام شهر رمضان المبارك 2022م – 1443هـ

كشفت الحسابات الفلكية الموجودة في الدول العربية الإسلامية عن موعد أول أيام شهر رمضان المبارك حيث:-

من المتوقع -بإذن الله- أن أول أيام رمضان في السعودية سيكون في يوم السبت الموافق الثاني من أبريل 2022م.

يستمر رمضان لمدة ثلاثين يوم فهو شهر مكمل هذا العام فمن المتوقع أن ينتهي في يوم الأحد الموافق الأول من مايو 2022م.

وكل هذا يُعتبر توقعات ولكن الموعد المؤكد سيتم الكشف عنه بعد استطلاع هلال رمضان في نهاية شهر شعبان الهجري الحالي في يوم التاسع والعشرين منه.

حيث أنه متبقي حوالي ثمانية عشر يومًا حتى يأتي شهر رمضان المبارك بخيره وبركاته.