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عمر شويل - جدة كيف اطلع كشف حساب من تطبيق الراجحي؟ يتقدم مصرف الراجحي بخطى قوية للغاية لتلبية احتياجات عملائه الكرام، بالإضافة إلى تقديم أفضل خدمة لعملاء هذا البنك المتميز لضمان حصول العملاء على أفضل تجربة مصرفية بشكل عام في المملكة وخاصة مصرف الراجحي الذي يسهل المعاملات المصرفية بطريقة ممتازة من خلال تقديم العديد من الخدمات الممتازة للعملاء إلكترونيًا.

بالإضافة إلى مراجعة تعريف كشف الحساب البنكي، وكيفية الاطلاع على كشف حساب الراجحي الخاص بك من هاتفك المحمول، بالإضافة إلى شرح طول كشف الحساب، وكيفية الحصول على كشف حساب الراجحي بعنوانك، وختم كشف الحساب البنكي من قبل البنك، وعبر السطور التالية سوف نعرض لكم كافة التفاصيل نحو إجابة سؤال كيف اطلع كشف حساب من تطبيق الراجحي؟

كيف اطلع كشف حساب من تطبيق الراجحي

يعتبر مصرف الراجحي من أبرز وأقدم الرسوم المصرفية في المملكة العربية السعودية تأسس هذا البنك الكبير في عام 1975 م، مما يعني أنه قدم أفضل الخدمات المصرفية لمدة 47 عامًا حتى الآن ولا يزال يقدم العديد من المزايا للعملاء في المملكة وخارجها إنه ليس مجرد بنك بل هي شركة مساهمة سعودية، يقع المقر الرئيسي لهذه الشركة الوطنية في المملكة العربية السعودية، وتحديداً في رقم 8467 طريق الملك فهد الوحدة 1، حي المروج، الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، كما يمكننا إجابتكم عن سؤالكم عبر الاتي:

يمكن تحميل كشف حسابك البنكي عبر تطبيق الراجحي من جوالك.

يقدم مصرف الراجحي تطبيقه الخاص للهواتف المحمولة.

من خلال هذه الخدمة التي يقدمها مصرف الراجحي، يمكن للعملاء تتبع حساباتهم المصرفية عبر الهاتف المحمول من المنزل دون الذهاب إلى أي فرع.

أولاً تحتاج إلى تنزيل تطبيق الراجحي على هاتفك.

حيث يمكنك تحميل تطبيق الراجحي أندرويد من متجر جوجل بلاي بالضغط على رابط تطبيق الراجحي أندرويد.

بالإضافة إلى إمكانية تحميل التطبيق للهواتف الداعمة لنظام iOS من App Store.

ستحتاج بعد ذلك إلى تسجيل الدخول إلى حسابك كعميل في مصرف الراجحي.

يعرض الحقول ذات الرمز المحدد الذي سيرسله لك الحساب الذي أدخلته في التطبيق على هاتفك المحمول للتحقق مما إذا كانت المعلومات صحيحة.

أدخل رمز التحقق بعد استلامه عبر الرسائل القصيرة.

ثم انقر فوق “البطاقات” في الصفحة الرئيسية لحسابك.

ثم انقر فوق العمليات الأخيرة.

ثم حدد الوقت الذي تريد تنزيل الحساب فيه عن طريق إدخال يوم بدء الكشف ويوم نهايته.

تحتاج هنا إلى تحديد المعاملات التي تريد تسويتها، على سبيل المثال المعاملات الواردة أو الصادرة أو جميع المعاملات التي حدثت بين تاريخ البدء وتاريخ الانتهاء.

حدد نوع العملية ثم انقر فوق تصنيف العملية.

انقر على “تنفيذ” للحصول على كشف حساب بنكي كامل عن الفترة المحددة مسبقًا في تطبيق الراجحي.

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن كشف الحساب الخاص بتطبيق الراجحي للهاتف المحمول يتيح لك فقط معرفة المعاملات التي تمت في حسابك خلال إحدى الفترات المحددة، ويرجى ملاحظة أنه لا يمكن تنزيل كشف الحساب أو طباعته، وللقيام بذلك يجب الحصول على كشف حساب آخر، ولكن من خلال الموقع الرسمي لمصرف الراجحي.

كشف حساب مختوم من البنك

سردنا لكم عبر الفقرات السابقة كيفية الحصول على كشف حساب معين لفترة عبر تطبيق الراجحي على الهاتف المحمول، ولكن يرغب الكثير من العملاء في معرفة كيفية الحصول على كشف حساب رسمي مختوم من مصرف الراجحي لاستخدامه هو الوثيقة الرسمية للدولة، نعرض لك الخطوات المطلوبة للحصول على كشف حساب من البنك نفسه على النحو التالي:

يجب على العميل أولاً الذهاب إلى خدمة مباشر للأفراد.

ستظهر صفحة حيث سيُطلب منك اسم المستخدم وكلمة المرور.

يمكنك إدخال اسم المستخدم الخاص بك أولا.

يمكنك إدخال اسم المستخدم الخاص بك أولا. ثم قم بتعيين كلمة المرور بشكل صحيح.

انقر فوق رمز تسجيل الدخول.

ثم اضغط على قائمة الحسابات.

هنا تحتاج إلى تحديد كشف حسابك.

معرفة المدة التي تريد استخراج كشف الحساب فيها من خلال الضغط على خيار الإعدادات المتقدمة.

ثم انقر فوق البحث.

سيظهر كشف حسابك الكامل.

كجزء من هذه الخدمة كما سمح مصرف الراجحي بتنزيل كشف حساب بنكي، بغض النظر عما إذا كان بصيغة pdf أو excel، بالإضافة إلى القدرة على طباعة كشف الحساب البنكي.

مع العلم أنه للحصول على ختم بنك للمصادقة، ستحتاج إلى الذهاب إلى أقرب فرع لمصرف الراجحي والتقدم بطلب للحصول على ختم البنك، ثم يمكنك تقديمه إلى أي جهة رسمية.

مدة كشف حساب الراجحي

يمكن عرض المعاملات التي تم إجراؤها في الشهر الأخير من المعاملات المصرفية للعميل في كشف الحساب المصرفي.

يمكن للعميل في مصرف الراجحي تحديد الفترة التي يحتاج خلالها إلى معرفة هذه المعاملات وتنزيل كشف حسابه الخاص فقط دون الحاجة إلى معرفة جميع المعاملات التي تمت في الثلاثين يومًا الماضية.

لهذا السبب يسعى مصرف الراجحي لتوفير أفضل تجربة للعملاء بالإضافة إلى جذب العديد من العملاء الجدد بنظام يسهل عليهم التعامل مع العديد من الأمور المصرفية.