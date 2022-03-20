طريقة فتح ملف منشأة إلكترونيا في المملكة السعودية بالشروط والخطوات

طريقة فتح ملف منشأة إلكترونيا ، تنوعت الخدمات الإلكترونية المتاحة في المملكة العربية السعودية والتي جاءت تحقيقًا لرؤية السعودية 2030، والتي الهدف من إطلاقها تسهيل الخدمات المقدمة، بدلًا من ضياع الوقت، واليوم أتينا لكم بأسهل طرق فتح ملف منشأة إلكترونيا، حتى يسهل على الشركات والمؤسسات السعودية تحقيق ذلك بكل سهولة من خلال زيارة الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومن خلال موقعنا اليوم سنقدم لكم طرق فتح ملف منشأة الكترونيا بكل في خطوات بسيطة، والشروط التي يجب توافرها من أجل فتح الملفات للمنشآت.

طريقة فتح ملف منشأة إلكترونيا

صرحت وزارة التنمية والموارد البشرية عن إطلاق خدمات الكترونية كثيرة، تهدف لتوفير كل ما يحتاج له المستفيدين، ومن ضمن تلك الخدمات التي تقدمها هي خدمة فتح ملف منشأة إلكترونيا، والتي ستساعد في تسهيل عملية تأسيس الشركات والمؤسسات التجارية في المملكة العربية السعودية، حيث يمكن القيام بفتح ملف المنشأة في خطوات بسيطة.

الشروط التي يجب توافرها من أجل فتح ملف منشأة إلكترونيا

يجب توافر بعض من الشروط من أجل فتح ملف منشأة إلكترونيا، والتي تم تحديدها من قَبل مكتب العمل السعودي والتي تتمثل في الآتي:-

توفير رقم سجل تجاري لا يمكن تكراره.

توضيح الشكل القانوني للشركات.

لا يجب إدخال نفس الترخيص إلا مرة واحدة.

يجب توفير كل التراخيص الخاصة للنشاطات الاقتصادية.

لا يمكن التقديم لبعض المنشآت مثل تأجير خدمات العمالة للمنشآت، وتأجير العمالة المنزلية الفردية.

لن تحصل الشركات أو المؤسسات الفردية على رقم موحد.

لا يسمح للمفوض الخاص بالشركة فتح ملف المنشأ لفرع أخرى للشركة.

إدخال بيانات ترخيص واحد فقط لكل منشأة مع الحرص على مراعاة أن يكون الترخيص ساري المفعول.

يجب ألا تكون الكيان التابع للرقم الموحد متمركز في النطاق الأحمر او الأصفر، حيث تم الإعلان أنه سيتم تجاهل المنشآت من 1-5 منهم.

خطوات ملف فتح منشأة إلكترونيا

وبعد أن تعرفتم على الشروط التي يجب توافرها من أجل فتح ملف منشأة الكترونيا من يتوفر فيه، يمكنكم زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل والتنمية البشرية ثم إتباع ما يلي من خطوات فتح ملف منشأة:-