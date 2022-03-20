نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل عروض بنك الراجحي للسيارات 1443 خطوات تقديم طلب تمويل 50/50 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم مصرف الراجحي الرائد في عالم الاستثمار والاقتصاد بالمملكة العربية السعودية الكثير من عروض بنك الراجحي للسيارات تبعا لأفضل عروض تأجير السيارات وفق برامج التمويل المذكورة بالموقع، حيث يقدم تمويلات عديدة لعملاءه باستمرار وجميعها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والتي منها تمويلات شخصية وأخرى تمويلات عقارية، ومن عروض تمويل السيارات 50/50 على سيارات فاخرة مختارة، وهذا العرض يدفع العميل 50% كدفعة أولى، والدفعة الأخيرة بقيمة 50% بعد سنتان.

أفضل عروض بنك الراجحي للسيارات 1443

هل تبحث عن عروض الراجحي للسيارات 2022 الجديدة، حيث يقدم موقع مصرف الراجحي خيارات تمويل السيارات، والذي يقدم مجموعة من حلول التمويل التأجيري المتوافق مع ضوابط أحكام الشريعة الإسلامية، كما يمكنك تأجير السيارات بدون تحويل الراتب في حال توافر الشروط المطلوبة، وعرض السيارات 50/50، وكذلك تمويل شراء السيارات بالتقسيط، وتلك العروض وشروطها نقدمها لكم بموقع ثقفني لاختيار المناسب لكم من عروض وخصومات الراجحي.

سيارات الراجحي المنتهي بالتمليك

من خلال رابط تمويل الإيجار التمليكي للسيارات بالراجحي تستطيع امتلاك سيارة من خلال صالات الراجحي، وتقديم الطلب الآن من خلال الرابط السابق، والذي يعد أحد حلول مصرف الراجحي التمويلية ويمتاز بالأتي:

لا يشترط تحويل الراتب.

تحصل على موافقات سريعة.

كما أن هذا التمويل للسيارات متاح لكل من السيارات الجديدة والمستعملة.

كما ذكرنا بالضغط على الرابط السابق تجد أيقونة ((تقدم بطلب الآن)) اضغط عليه يحولك إلى صفحة أخرى تتطلب تعبئة بياناتك الشخصية، والمعلومات المالية للعميل، ثم معلومات الاتصال.

عروض تمويل السيارات 50/50

من عروض الراجحي الجديدة 1443- 2022 وجدنا عرض تأجير السيارات بطريقتان:

تأجير السيارات بتحويل الراتب

وفيه يتم سداد دفعة أولى 50%، والرسوم الإدارية بنسبة 1% أو قيمة 5000 ريال سعودي.

مدة القسط الثاني بعد 24 شهر وهي الدفعة الأخيرة 50%.

معدل النسبة السنوي تبدأ ب 9.11% شاملة التأمين.

تأجير السيارات بدون تحويل الراتب

يسدد دفعة أولى 50%.

والدفعة الأخيرة 50% بعد مدة 24 شهر.

والرسوم الإدارية 1% أو 5000 ريال أيهم أقل

لكن هنا معدل النسبة النسوي تبدأ ب 9.67%.

والتقديم كذلك على هذا العرض عن طريق موقع مصرف الراجحي وتعبئة الطلب والنموذج المحدد، كما خصص المصرف رقم الراجحي للسيارات تقسيط وهو (8001241222) أو زيارة أقرب فرع لتقديم الطلب.