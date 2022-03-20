200 ألف ريال.. شروط القرض الحسن من باب رزق جميل

زادت عمليات البحث من قبل عشاق المشروعات الصغيرة للاستعلام عن شروط القرض الحسن من باب رزق جميل الداعمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة، كما تعد احد المبادرات التي اقترحتها عبد اللطيف جميل لتحسين الاقتصاد وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب للقرض مزايا عديدة، منها تقديم قروض بدون فوائد، الأمر الذي يدفع معظم الشباب إلى التدفق عليها، لذلك وعبر السطور التالية سوف نعرض لكم كافة التفاصيل نحو شروط القرض الحسن من باب رزق جميل.

شروط القرض الحسن من باب رزق جميل

يجب أن يكون الشخص المتقدم للحصول على قرض جيد من مواطني المملكة العربية السعودية.

من أهم شروط الحصول على قرض جيد من باب رزق جميل أن يكون عمر المتقدم أقل من 60 عامًا.

لا يشترط أن يكون عمر المتقدم للقرض أقل من 20 عامًا.

للحصول على هذا القرض يجب أن يخضع مقدم الطلب لمقابلة شخصية.

إذا تم الحصول على قرض لتمويل مشروع صغير أو متوسط ​​الحجم، فمن الضروري تشغيل المشروع في نفس المدينة التي

يعيش فيها مقدم الطلب على سبيل القرض.

يجب أن يكون طالب القرض مطور مشروع بدوام كامل.

مطلوب كفالة.

تتراوح قيمة القرض الجيد من باب رزق جميل بين 10000 ريال كحد أدنى و 200 ألف ريال كحد أقصى.

إذا كان طالب القرض يعتزم إنشاء مشروع، فيجب أن يكون على دراية كاملة بجميع جوانب إدارته.

التسجيل في باب رزق جميل

تحتاج أولاً إلى الدخول إلى منصة شركة باب رزق جميل الرسمية.

ثم تحتاج إلى النقر فوق الزر “تطبيق” في طلب التمويل.

سيتم نقلك إلى نافذة جديدة حيث يكون من الضروري تحديد مبلغ القرض المطلوب الحصول عليه.

حدد فترة السداد المناسبة لقيمة القرض ويمكن أن تصل فترة السداد إلى 60 شهرًا.

يمكنك إضافة فترة سماح في حالة تأخر القرض.

في حالة استكمال جميع البيانات السابقة اضغط على زر “احسب”.

في هذه الخطوة ستظهر جميع بيانات القرض المتوفرة على المنصة مثل إدخال القرض وقيمته 1٪ سنويًا من ربح المشروع

والقسط الشهري ومبلغ رسوم الحصول على القرض.

الأوراق المطلوبة للحصول على تمويل باب رزق جميل

مطلوب معرف مقدم الطلب للتقدم بطلب للحصول على التمويل.

يجب على مقدم الطلب إحضار صورتين جواز سفر ساريتين لتلقي التمويل.

نسخة من الرخصة العامة متاحة.

قدم رسمًا تخطيطيًا لمنزل مقدم الطلب لتلقي التمويل.

مستندات معينة تثبت مكان إقامة مقدم الطلب عند تقديم طلب التمويل.

التواصل مع باب رزق جميل

عبر رابط نظامها الأساسي على الإنترنت.

من خلال صفحاتهم التي تم التحقق منها على الفيس بوك.

اتصل 966138469909

أهداف باب رزق جميل

تدعم الشركة العديد من برامج العمل في المنزل.

كما يوفر باب رزق جميل فرص عمل للشباب والشابات في مجالات متنوعة.

تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير فرص جيدة بدون فوائد ودفعها لأطول فترة ممكنة.

تقدم المؤسسة قرض امتياز تجاري لجميع الأشخاص الذين يرغبون في بدء عمل تجاري صغير.

تعريف الشباب والباحثين عن عمل بكافة فرص العمل المتاحة في جميع المؤسسات والشركات.

يوفر باب رزق جميل البيئة المناسبة لإنشاء تصميم يتضمن جميع عناصره من أجل أن يكون ناجحًا.

تعمل كحلقة وصل بين الشباب والشركات من أجل تلبية احتياجات العمل والقضاء على ظاهرة البطالة.

الوظائف المتوفرة في باب رزق جميل

مشرف صيانة.

وظيفة بائعة.

وظيفة محاسب.

وظيفة بائع عطور.

وظيفة أخصائي تشغيل أنظمة.

وظيفة مقدم طعام.

وظيفة مندوب مشتريات.

وظيفة مقدم طعام.

وظيفة سكرتير.

الإنجازات التي قام بها باب رزق جميل