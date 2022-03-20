وزير المالية الأوكرانى: 30% من الاقتصاد معطل عن العمل

جدة - نرمين السيد - وقال مارتشينكو - فى تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية - "حساباتنا الأولية لتسديد الضرائب تشهد بأن حوالى 30% من الاقتصاد لا يعمل أو لا يعمل مؤقتاً"، موضحا أن هذه الحسابات الأولية من بيانات تسديد ضرائب دخل الأشخاص.

وخلال الفترة الماضية، عقد مسؤولون روس وأوكرانيون عدة جلسات للتفاوض بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الجانبين وتسوية الأزمة.

ومن ناحية أخرى، دعت منظمات من المجتمع المدنى فى بلجيكا السلطات إلى إتاحة الفرصة لنحو 48 طالبا من أصول كونغولية لمواصلة دراستهم فى الجامعات البلجيكية، بعد أن فروا من أوكرانيا بسبب الأزمة هناك.

وذكرت شبكة "يورونيوز" الإخبارية، فى تقرير لها، أن الطلاب الكونغوليين يستنكرون المعاملة التفضيلية التى تعرضوا لها أثناء فرارهم، ووصفوها بـ"العنصرية"، لافتة إلى أن الأفارقة الذين وصلوا إلى بلجيكا لا يستفيدون من المزايا التى يتمتع بها حاملو الجنسيات الأوكرانية بموجب التوجيه الأوروبى بشأن الحماية المؤقتة، والتى تضمن للأوكرانيين الحاصلين على جوازات سفر بيومترية الاستفادة من نظام الرعاية الصحية وإقامة سارية محددة بمدة معينة.

وكانت مقاطع فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعى، قد أظهرت دفع الطلاب السود من القطارات وإعطاء الأولوية للحيوانات قبل الأشخاص من ذوى البشرة الداكنة، ووجد الكثير من الأفارقة صعوبة كبيرة فى عبور النقاط الحدودية بسبب "التمييز العنصرى"، كما أن الطلاب الكونغوليين يجدون صعوبة حاليا فى الاستفادة من نظام الحماية المؤقتة، وبالتالى يبدو صعبا للغاية قبولهم فى جامعات بلجيكية مثل الأوكرانيين، حيث تم رفض طلبات الطلاب الكونغوليين الذين تقدموا إلى الجامعات بغرض مواصلة دراستهم.