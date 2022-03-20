رابط تسجيل دخول دعم الكهرباء عبر kahraba gov jo هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

أعلنت الحكومة الأردنية عن تقديم دعم للكهرباء من خلال لجنة تنظيم الطاقة والمعادن في منصة دعم الكهرباء الأردنية ، وهي منصة يمكن من خلالها للمواطنين الحصول على مساعدات مالية لمساعدتهم على مواجهة الأزمة الاقتصادية التي يمر بها البلد، ويعاني حاليًا من جائحة فيروس كورونا الذي كان له اثر كبير على الايرادات وسننظر الى رابط تسجيل دعم الكهرباء في الاردن 2022 عبر هيئة تنظيم الطاقة والمعادن.

التسجيل الأردني لدعم الكهرباء 2022

بعد تطبيق التسعير الجديد للمواطنين والذي حدد الفئات المؤهلة لتلقي مساعدة المواطنين، تم إطلاق منصة دعم الكهرباء رسميًا لجميع المستفيدين والمستحقين في جميع المناطق الأردنية.

المواطنون الأردنيون هم المستفيدون.

يجب أن يكون لدى مقدم الطلب شهادة عائلية حتى يتمكن الفرد من الوصول إلى عداد الكهرباء.

إذا كان الشخص متزوجًا من أكثر من امرأة فيحق له الحصول على أكثر من حساب كهرباء.

كل الأردنيين الذين يتلقون مساعدات من صندوق المعونة الوطنية لهم هذا الحق.

يمكن للمستفيدين من برنامج التكافل التقدم بطلب للحصول على المساعدة.

رابط تسجيل منصة دعم الكهرباء بهيئة تنظيم الطاقة والمعادن

قامت الحكومة الأردنية بتفعيل رابط إلكتروني للأشخاص للتسجيل ومعرفة المزيد عن دعم الكهرباء في الأردن باتباع الخطوات التالية.

أولاً يمكن الوصول إلى موقع هيئة تنظيم الطاقة والمعادن مباشرة. الضغط على ايقونة التقدم بطلب للحصول على دعم الكهرباء في الأردن. كتلبة ويتم جمع البيانات ومعلومات المرشح بشكل صحيح على الموقع. اجمع كل المستندات والأوراق المطلوبة ثم حدد الرمز لطلب المساعدة برنامج تكافل

للحصول على دعم الكهرباء في الأردن 2022، أصبحت منصة التسجيل في دعم الكهرباء متاحة الآن، وحيث سهّلت الحكومة على متلقي دعم الكهرباء المحلي إكمال مهامهم وبدأ تسجيل المستفيدين من الطاقة المتجددة الذين يستوفون معايير الدعم لتلقي دعم الكهرباء، كما سهّلت الحكومة على متلقي دعم الكهرباء المحلي أكملوا مهامهم، بدلاً من ذلك إذا كان أحد أطفالك مسجلاً في ولاية قضائية مختلفة، فإن منصة دعم الكهرباء تستعد الآن للتسجيل في دورات جديدة جميع طلبات المساعدة المالية من الأسر ذات الدخل المحدود والفقراء