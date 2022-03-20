الناتو: نركز على عدم امتداد الصراع مع روسيا إلى خارج أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وشدد ستولتنبرج على أن "هدف" حلف الناتو "هو منع الصراع مع روسيا". كما أكد أن الحلف سيزيد من دعمه لأوكرانيا "عسكرياً وإنسانياً واقتصادياً".
يأتى ذلك بينما قال أوليكسى دانيلوف سكرتير مجلس الأمن القومى والدفاع الأوكرانى فى مقابلة تلفزيونية أمس السبت إن أوكرانيا ستتسلم شحنة جديدة من الأسلحة الأميركية فى غضون أيام تتضمن صواريخ جافلين وستينجر.
وقد سلّم الحلفاء ضمن "الناتو" أوكرانيا شحنات أسلحة محمّلة بالطائرات لدعم جيشها فى مواجهة العملية العسكرية الروسية. وانتقدت روسيا هذه الشحنات التى جاءت من دول أعضاء فى حلف شمال الأطلسى.
فى سياق آخر، نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية اليوم الأحد عن رئيس "لجنة حماية سيادة الدولة" فى مجلس الاتحاد الروسى أندريه كليموف قوله إن دخول أوكرانيا وجورجيا إلى حلف "الناتو" سيؤدى إلى "عواقب وخيمة" على البلدين فى حال مواجهتهما لروسيا.
وأضاف كليموف: "إذا انتهى الأمر بأوكرانيا أو جورجيا فى حلف شمال الأطلسى، فقد يصبح الوضع مختلفاً تماماً بالنسبة لهما، وفى مثل هذه الظروف سيكون مميتاً".
وتابع كليموف أن الانضمام إلى الناتو "يعادل الانضمام إلى ناد انتحارى"، بحسب ما نقلته عنه الوكالة.
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