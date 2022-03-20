عاجل.. هجوم حوثى يستهدف محطة تابعة لأرامكو فى جدة

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية" أوضح التحالف، وقوع حريق محدود بأحد الخزانات التى تمت السيطرة عليه دون إصابات أو خسائر بشرية. وأكد تحالف دعم الشرعية، أن الهجمات الحوثية العدائية تأكيد لرفض جهود السلام وإنهاء معاناة الشعب اليمنى.

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