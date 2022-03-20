جولة أوروبية لبايدن.. هل يزور الرئيس الأمريكى أوكرانيا؟

جدة - نرمين السيد - وأفاد البيت الأبيض، فى بيان له اليوم الأحد، بأن بايدن لا يخطط للسفر إلى أوكرانيا كجزء من رحلته الأوروبية التى يعتزم القيام بها.

وأشار إلى أن رحلة الرئيس الأمريكى إلى أوروبا ستركز على مواصلة حشد الدعم العالمى لأوكرانيا.

وقال أمين عام حلف شمال الأطلسى "الناتو" ينس ستولتنبرج اليوم إن الحلف يركّز "على عدم امتداد الصراع (مع روسيا) إلى خارج أوكرانيا".

وشدد ستولتنبرج على أن "هدف" حلف الناتو "هو منع الصراع مع روسيا". كما أكد أن الحلف سيزيد من دعمه لأوكرانيا "عسكرياً وإنسانياً واقتصادياً".

يأتى ذلك بينما قال أوليكسى دانيلوف سكرتير مجلس الأمن القومى والدفاع الأوكرانى فى مقابلة تلفزيونية أمس السبت إن أوكرانيا ستتسلم شحنة جديدة من الأسلحة الأميركية فى غضون أيام تتضمن صواريخ جافلين وستينجر.

وقد سلّم الحلفاء ضمن "الناتو" أوكرانيا شحنات أسلحة محمّلة بالطائرات لدعم جيشها فى مواجهة العملية العسكرية الروسية. وانتقدت روسيا هذه الشحنات التى جاءت من دول أعضاء فى حلف شمال الأطلسى.