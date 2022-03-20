الإمارات تدين استهداف الحوثيين منشآت مدنية فى السعودية

جدة - نرمين السيد - أعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستهداف ميليشيات الحوثى الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة الأعيان المدنية والمصالح الاقتصادية الحيوية فى عدد من المواقع فى المملكة العربية السعودية، من خلال صواريخ باليستية وطائرات بدون طيار مفخخة، تمكنت قوات التحالف والدفاع الجوى الملكى والقوات الجوية الملكية السعودية من اعتراض بعضها، فى ما نجم عن عدد منها أضرار مادية فى بعض المنشآت والمنازل والممتلكات المدنية.





وحسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أكدت دولة الإمارات فى بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولى أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لميليشيات الحوثى يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولى، وللمساعى المبذولة لإنهاء الأزمة اليمنية، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، مما يتطلب رداً رادعا لكل ما يهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين.

وحثت الوزارة المجتمع الدولى على أن يتخذ موقفا فوريا وحاسما لوقف هذه الأعمال المتكررة التى تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، ودعم الإجراءات والتدابير التى يتخذها التحالف العربى بقيادة المملكة العربية السعودية لوقف استهداف الميليشيات للأعيان المدنية.

وجدّدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها فى صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها فى كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أى تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.