جدة - نرمين السيد - وقالت إدارة شرطة دالاس -فى تصريحات، أوردتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية-: "أصيب أحد الأفراد بالرصاص ونُقل إلى مستشفى محلى حيث مات متأثراً بجراحه.. كما أصيب عدة أفراد بالرصاص خلال هذا الحادث، ويجرى الآن تحقيق نشط حول ملابسات الحادث لأن المعلومات محدودة".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل شخص وإصابة العشرات فى إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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