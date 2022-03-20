نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “تغطية LIVE” لايف الكلاسيكو الأرض تابع مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الاسباني اليوم 20-3-2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في العالم بشكل عام صوب مباراة كلاسيكو الأرض التي تجمع بين فريق ريال مدريد الاسباني ونظيره فريق برشلونة في اطار منافسات بطولة الدوري الاسباني الجولة التاسعة والعشرين، التي يستضيفها فريق ريال مدريد من خلال ستاد سانتياجو برنابيو معقل الميرنغي، ويقدم الفريقين اداء مميز من خلال هذه المباراة سعيا الى تحقيق الفوز والحصول على ثلاث نقاط هامة في منافسات الدوري الاسباني الأقوى في العالم، واليكم من خلال هذا المقال تغطية لايف مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الاسباني اليوم لمتابعة احداث المباراة لحظة بلحظة.

تغطية لايف مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الاسباني اليوم

يحل فريق برشلونة الاسباني ضيفا على نظيره فريق ريال مدريد الاسباني في منافسات الدوري الاسباني مساء اليوم الاحد، حيث يرغب فريق ريال مدريد الاسباني الى الاستمرار في تحقيق سلسلة الانتصارات التي يحققها في الدوري الاسباني وعلى المستوى الدولي ايضا، حيث تنطلق احداث المباراة مساء اليوم في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الخاصة عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم

يتواجد الفريق المضيف لهذه المباراة فريق ريال مدريد الاسباني في المركز الاول متصدر جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 66 نقطة، والذي يقدم اداء مميز في منافسات الدوري هذه النسخة ويقترب من تحقيق لقب البطولة، فيما يتواجد فريق برشلونة الاسباني في المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري الاسباني برصيد 51 نقطة، وتمثل هذه المباراة أهمية كبيرة على المستوى العالمي كونها اهم مباريات كرة القدم في العالم.

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مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في الدوري الاسباني

وقد تمكن قطبي الكرة الاسبانية ريال مدريد وبرشلونة من تحقيق التأهل الى دور ربع نهائي في البطولات القارية خلال الأيام الأخيرة، حيث تمكن ريال مدريد من تحقيق التأهل الى دور ربع نهائي دور بأبطال أوروبا على حساب باريس سان جيرمان، فيما كان برشلونة الاسباني قد تأهل الى ربع نهائي الدوري الأوروبي، وتقام المواجهة بين الفريقين اليوم من خلال شاشة قناة بي ان سبورت بريميوم.