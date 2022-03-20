نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط معرفة نتائج القبول الموازي 2022/ 2021 بالجامعات العراقية عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني جميع الاقسام في المقال التالي
رابط معرفة نتائج القبول الموازي 2022، تم الإعلان بشكل رسمي عن نتائج القبول الموازي بالجامعات العراقية حيث يتم الاستعلام عنها من خلال الرقم الامتحاني للطالب، من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية على الشبكة العنكبوتية، حيث من أكثر ما يشغل بال الطلاب وأولياء أمورهم خلال الفترة الجارية، معرفة نتائجهم الخاصة بامتحانات القبول بمختلف جامعات العراق التي قدموها خلال الفترة السابقة، بعد أن تم التعرف عن الشروط الخاصة بقبول الطلاب والحد الأدنى للقبول بمختلف تخصصات الجامعات العراقية، ومن خلال مقالنا اليوم نستعرض مع حضراتكم طريقة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالجامعات العراقية.
رابط معرفة نتائج القبول الموازي 2022
قامت وزارة التربية والتعليم بدولة العراق بإتاحة النتائج الخاص بالطلاب حول القبول بالجامعات بمختلف المحافظات العراقية عبر موقعها الرسمي، لتسهيل الأمر على أولياء الأمور والطلاب، وذلك من خلال عدة خطوات نتعرف عليها في النقاط التالية:
- في البداية على الطالب الذهاب مباشرة إلى الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم العراقية.
- من قائمة الاستعلامات يتم اختيار الاستعلام عن نتائج القبول الموازي.
- بشكل صحيح يتم كتابة الرقم الامتحاني للطالب واسمه بالكامل.
- يتم الضغط على كلمة استعلم.
- تظهر مباشرة درجات الطالب في جميع المواد التي قدم امتحانها.
معدلات القبول الموازي بالجامعات 2022
تم تحديد معدلات خاصة بقبول الطالبات في الجامعات العراقية، بعد أن تم تحديد الحد الأدنى الخاص بقبول الطلاب والتي كان أبرزها أن حصول الطالب على 3 درجات فأكثر، ومن خلال المعدلات المعلنة الخاصة والمحددة يتم التعرف على الجامعة المتاحة له بناء على درجاته المتحصل عليها، وقد جاءت نسب القبول في الجامعات العراقية كما يلي:
- كلية طب البصرة معدل القبول بها 99.5%.
- كلية طب بغداد معدل القبول 99%.
- كلية طب النهرين معدل القبول 98.5%.
- طب القادسية معدل القبول 98.3%.
- طب الموصل معدل القبول 98.3%.
- طب الكندي معدل القبول 98.8%.
- طب الفلوجة معدل القبول 98.22%
- طب كركوك معدل القبول 98.50%
- طب الأنبار معدل القبول 98.18%
- طب القادسية معدل القبول 98.33%
- طب المستنصرية معدل القبول 98.50%
- وباقي معدلات القبول الخاصة بالجامعات الأخرى يتم الحصول عليها من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة.
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