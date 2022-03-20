رابط معرفة نتائج القبول الموازي 2022/ 2021 بالجامعات العراقية عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني جميع الاقسام

رابط معرفة نتائج القبول الموازي 2022، تم الإعلان بشكل رسمي عن نتائج القبول الموازي بالجامعات العراقية حيث يتم الاستعلام عنها من خلال الرقم الامتحاني للطالب، من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية على الشبكة العنكبوتية، حيث من أكثر ما يشغل بال الطلاب وأولياء أمورهم خلال الفترة الجارية، معرفة نتائجهم الخاصة بامتحانات القبول بمختلف جامعات العراق التي قدموها خلال الفترة السابقة، بعد أن تم التعرف عن الشروط الخاصة بقبول الطلاب والحد الأدنى للقبول بمختلف تخصصات الجامعات العراقية، ومن خلال مقالنا اليوم نستعرض مع حضراتكم طريقة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالجامعات العراقية.

رابط معرفة نتائج القبول الموازي 2022

قامت وزارة التربية والتعليم بدولة العراق بإتاحة النتائج الخاص بالطلاب حول القبول بالجامعات بمختلف المحافظات العراقية عبر موقعها الرسمي، لتسهيل الأمر على أولياء الأمور والطلاب، وذلك من خلال عدة خطوات نتعرف عليها في النقاط التالية:

في البداية على الطالب الذهاب مباشرة إلى الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم العراقية. من قائمة الاستعلامات يتم اختيار الاستعلام عن نتائج القبول الموازي. بشكل صحيح يتم كتابة الرقم الامتحاني للطالب واسمه بالكامل. يتم الضغط على كلمة استعلم. تظهر مباشرة درجات الطالب في جميع المواد التي قدم امتحانها.

معدلات القبول الموازي بالجامعات 2022

تم تحديد معدلات خاصة بقبول الطالبات في الجامعات العراقية، بعد أن تم تحديد الحد الأدنى الخاص بقبول الطلاب والتي كان أبرزها أن حصول الطالب على 3 درجات فأكثر، ومن خلال المعدلات المعلنة الخاصة والمحددة يتم التعرف على الجامعة المتاحة له بناء على درجاته المتحصل عليها، وقد جاءت نسب القبول في الجامعات العراقية كما يلي: