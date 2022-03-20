مباشراً موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة والقنوات المفتوحة الناقلة والتشكيل ونتيجة ريال مدريد وبرشلونة

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عمر شويل - جدة موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة الليلة، كلاسيكو الكرة الأرضية، عشاق الكرة الجميلة حول العالم أنتم مدعون الليلة لمتابعة أقوى كلاسيكو في العالم عندما تدق الساعة الثامنة مساءً بتوقيت غرينتش، يحتضن ملعب “سانتياغو برنابيو” معقل المارينجي، قمة الجولة 29 من الليجا، اللقاء الناري والثأري لأبناء المدرب تشافي، الذي خسر في مباراة الدور الأول في “كامب نو” بهدفين مقابل هدف وحيد، ويرغب الليلة في التعويض من أجل التقدم نحو المركز الثاني، المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا العام القادم.

مباراة الفريقين الليلة تأتي بعد أن حقق الكبيرين الفوز في الجولة الماضية، الريال حقق الفوز الخامس على التوالي، عندما فاز في الجولة الماضية على فريق ريال مايوركا بثلاثية، ليعزز صدراته للمسابقة بفارق 10 نقاط كاملة عن الوصيف فريق إشبيلية، بينما البارسا الذي تغلب في الجولة الماضية برباعية على فريق أوساسونا، يرغب في تحقيق الفوز الليلة من أجل إحياء أماله في المنافسة على اللقب، والتقدم للمركز الثاني فلمن تكون الغلبة هذا ما سنشاهده الليلة على ملعب الأحلام.

وعن تاريخ المواجهات بين العملاقين فأن الفريقين تواجها في الدوري في 183 مباراة، حقق الريال الفوز في 76 مباراة وسجل 295 هدف في شباك البارسا، وكانت أكبر نتيجة حققها الريال هي 8-2 وتحققت عام 1935 ميلادي، بينما برشلونة حقق الفوز في 72 مباراة، وسجل 291 هدف في شباك الملكي، وكانت أكبر نتيجة حققها برشلونة هي الفوز 7-2 وتحققت عام 1950.

عداد تنازلي لموعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة

ترتيب جدول الدوري الإسباني الممتاز قبل الكلاسيكو

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 أتلتيكو مدريد 38 26 8 4 0 25:67 42 86 2 ريال مدريد 38 25 9 4 0 28:67 39 84 3 برشلونة 38 24 7 7 0 38:85 47 79 4 إشبيلية 38 24 5 9 0 33:53 20 77 5 ريال سوسييداد 38 17 11 10 0 38:59 21 62 6 ريال بيتيس 38 17 10 11 0 50:50 0 61 7 فياريال 38 15 13 10 0 44:60 16 58 8 سيلتا فيغو 38 14 11 13 0 57:55 -2 53 9 غرناطة 38 13 7 18 0 65:47 -18 46 10 أتلتيك بيلباو 38 11 13 14 0 42:46 4 46 11 أوساسونا 38 11 11 16 0 48:37 -11 44 12 قادش 38 11 11 16 0 58:36 -22 44 13 فالنسيا 38 10 13 15 0 53:50 -3 43 14 ليفانتي 38 9 14 15 0 57:46 -11 41 15 خيتافي 38 9 11 18 0 43:28 -15 38 16 ديبورتيفو ألافيس 38 9 11 18 0 57:36 -21 38 17 إلتشي 38 8 12 18 0 55:34 -21 36 18 هويسكا 38 7 13 18 0 53:34 -19 34 19 بلد الوليد 38 5 16 17 0 57:34 -23 31 20 إيبار 38 6 12 20 0 52:29 -23 30

القنوات المفتوحة الناقلة المباراة والمعلق