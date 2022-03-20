واشنطن تدين بشدة الهجوم الحوثي على منشآت مدتية بالسعودية

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، الأحد، الهجوم الذي شنته مليشيات الحوثي على منشآت مدنية في المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك في بيان لبعثة واشنطن لدى الرياض نشرته على حسابها عبر "تويتر".

وقال البيان: "تدين بعثة الولايات المتحدة لدى المملكة العربية السعودية بشدة الهجوم الذي شنه الحوثيون اليوم والذي أسفر عن إلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية في جنوب وغرب المملكة العربية السعودية".

وأضاف:" تعرض هذه الهجمات غير المقبولة المدنيين والبنية التحتية المدنية للخطر، و"يجب أن تتوقف".

وشدد البيان على أنه يجب على الحوثيين وقف محاولاتهم العنيفة لعرقلة التوصل إلى حل سياسي سلمي للصراع في اليمن بقيادة الأمم المتحدة، مجددا التزام الولايات المتحدة الراسخ بدعم الدفاع عن المملكة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن التحالف العربي اعتراض وتدمير صاروخا بالستيا أطلق لاستهداف مدينة جيزان ، كما دمرت وأسقطت (9) طائرات مسيّرة (مفخخة) أطلقت نحو جازان وخميس مشيط والطائف وينبع وظهران الجنوب.

وقال التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن التحقيقات الأولية تشير إلى استخدام المليشيا لصواريخ كروز (إيرانية) استهدفت محطة تحلية المياه المالحة بالشقيق ومحطة التوزيع التابعة لشركة أرامكو بجازان.

كما شملت المواقع المستهدفة محطة نقل الكهرباء بظهران الجنوب ومحطة الغاز التابعة لشركة الغاز والتصنيع الأهلية بخميس مشيط، ومعمل الغاز المسال التابع لشركة أرامكو السعودية بينبع، وفق البيان.

وأشار إلى أن هذه الهجمات العدائية تسببت ببعض الأضرار المادية بالمنشآت ومركبات مدنية ومنازل سكنية جراء الاستهداف و تناثر شظايا الاعتراض ، ولا يوجد خسائر في الأرواح.