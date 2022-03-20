عاجل- زيلينسكى يتحدث عن المفاوضات المباشرة والحرب العالمية الثالثة

جدة - نرمين السيد - وأكد الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى استعداده للتفاوض مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين، قائلاً: "إن أى إخفاق لمحاولات التفاوض يعنى أن القتال بين البلدين سيؤدى إلى حرب عالمية ثالثة".

وأضاف زيلينسكى -فى مقابلة خاصة مع شبكة "سى إن إن" الأمريكية أُذيع اليوم الأحد- "مستعد لإجراء مفاوضات معه، وكنت مستعد لذلك منذ عامين، وأعتقد أنه بدون مفاوضات لن نتمكن من إنهاء تلك الحرب".

وتابع: "إذا كان لدينا فرصة بنسبة 1% فقط لوقف تلك الحرب، فأعتقد أننا فى حاجة لاقتناص تلك الفرصة، فنحن نخسر أشخاصًا على مدار يومى.. وأعتقد أنه يتعين علينا استغلال أى صيغة وأى فرصة من أجل الحصول على إمكانية التفاوض".