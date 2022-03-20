عاجل- ارتفاع حصيلة ضحايا حادث الدهس فى بلجيكا إلى 16 شخصا

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "ايه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم الأحد، أن وزير الداخلية البلجيكى، أنيليس فيرليندن، أعرب عن حزنه لوقوع الحادث، واصفا ما حدث بـ "المأساة".

من جانبه، أعلن مكتب المدعى العام، أن التحقيقات الأولية كشفت عن عدم وجود دافع إرهابى وراء الحادث، مشيرا إلى أنه تم اعتقال اثنين من السكان المحليين فى الثلاثينيات من العمر على خلفية الحادث.

وكان أكثر من 150 شخصًا من مختلف الأعمار قد تجمعوا للمشاركة فى الكرنفال المقام فى بلدة "ستريبى براكيني" حينما انطلقت سيارة من الخلف بسرعة عالية وصدمت المواطنين.

يذكر أن "والونيا" هو إقليم من بين الأقاليم التى يسود فيها استخدام اللغة الفرنسية من ضمن الأقاليم الثلاث المكونة لبلجيكا (الإقليم الفلامندى وإقليم بروكسل العاصمة).