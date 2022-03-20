الفاتيكان يدعو زعماء العالم إلى وقف الحرب فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال البابا فرنسيس - خلال خطابه الأسبوعى بساحة القديس بطرس فى الفاتيكان، اليوم الأحد، بحسب ما نقله موقع "فاتيكان نيوز" الإخبارى - "يستمر العدوان العنيف على أوكرانيا، مذبحة لا معنى لها حيث تتكرر الفظائع يوميًا، ولا يوجد مبرر لذلك".

وأضاف "أناشد جميع الجهات الفاعلة فى المجتمع الدولى لكى تلتزم حقاً بإنهاء هذه الحرب البغيضة".. مشيرا إلى أنه زار فى العاصمة الإيطالية روما أطفالًا جرحى بسبب النزاع فى أوكرانيا.

ودعا بابا الفاتيكان، الجميع إلى البقاء بالقرب من الشعب الأوكرانى، وغمرهم بالمحبة والاتزام الملموس والصلوات.