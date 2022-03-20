“NOW” خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من وزارة التربية والتعليم العراقية بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من وزارة التربية والتعليم العراقية بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني نستعرضها الان ونتابعها بعد الكشف رسمياً عن نتائج القبول الموازي على مستوى جميع الجامعات العراقية بعد ان تم بعد طول الانتظار الانتهاء من عمليات مراجعة طلبات المتقدمين على القبول المواي والكشف عن نتائج القبول الموازي على شكل نستعرضه ونتابعه الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

نتابع ونستعرض من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز نتائج القبول الموازي فى شتى الجامعات العراقية حيث أعلنت وزارة التعليم والبحث العلمي العراقية رسميا نتائج القبول الموازي بعد ان انتهت وزارة التعليم والبحث العلمي العراقية من أعمال استقبال طلبات المتقدمين على القبول الموازي، على ان تزايدت مؤشرات البحث على جوجل وراء التعرف على تلك النتائج التي تم الإعلان عنها على شكل ملفات pdf على نحو الكتروني نستعرض نوافيكم به الان من خلال الفقرة التالية من هذا المقال الآن

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

نتابع و نستعرض مع حضراتكم الان طرق الاستعلام عن نتائج القبول الموازي فى جميع الجامعات العراقية بشكل وبصورة الكترونية جاءت بمنتهي السهولة أمام الجميع على الشكل التالي:-

في البداية الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة خدمات إلكترونية

البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بعد اختيار خدمة الكترونية بالايقونة المخصصة لها

البدء فى اجراء الاستعلام عن تلك النتائج من خلال ادخال اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني داخل الايقونة المخصصة لها

شروط القبول الموازي بالعراق

ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية

بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.

وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية.

اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله.

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية