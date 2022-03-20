الان.. رابط kahraba مباشر تسجيل دعم الكهرباء 2022 في الأردن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

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تزداد عمليات البحث في الأردن في هذا التوقيت للتعرف على كيفية التسجيل في دعم الكهرباء 2022، وذلك بالتزامن مع اعلان الحكومة الأردنية عن بداية التسجيل في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وذلك بالتزامن مع الإعلان عن تقديم دعم الكهرباء الخاص بالمواطنين للفئات المستفيدة من الدعم، حيث تم الإعلان عن الفئات المستفيدة من المواطنين للحصول على دعم الكهرباء، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية تسجيل دعم الكهرباء 2022 في الأردن عبر موقع تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
تسجيل دعم الكهرباء 2022 في الأردن
بالتزامن مع الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها الأردن في هذا التوقيت فقد أعلنت الحكومة الأردنية خلال الساعات الأخيرة تفعيل الرابط الرابط الالكتروني الخاص بتسجيل دعم الكهرباء للمستحقين من الفئات المستفيدة من الدعم في جميع انحاء الأردن، والتي تم طرحها من خلال موقع منصة دعم الكهرباء التابعة الحكومة الأردنية، حيث أعلنت الحكومة الأردنية رسميا عن اطلاق تعريفة الكهرباء الجديدة في الأردن، حيث تم الإعلان عن الفئات المستحقة للحصول على الدعم وتسجيله الكترونيا.
رابط تسجيل دعم الكهرباء 2022 عبر موقع هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن
وقد تم تفعيل الرابط الالكتروني الخاص بتسجيل دعم الكهرباء في الأردن، ليتم تسجيل الدعم من قبل المواطنين، من خلال اتباع الخطوات التالية.
- الدخول الى موقع تسجيل دعم الكهرباء في الأردن مباشرة.
- يتم اختيار تسجيل الحصول على الدعم.
- يتم اختيار نوع التسجيل من بين الاختيارات المتاحة.
- ادخال كافة البيانات الأساسية المطلوبة الخاصة بالمتقدم بشكل صحيح عبر الموقع.
- اختيار ارفاق كافة المستندات المطلوبة ومن ثم اختيار تقديم طلب الحصول على الدعم.
الفئات المستفيدة من دعم تسجيل الكهرباء 2022 في الأردن
وقد تم تحديد الفئات المستفيدة والمستحقة لدعم الكهرباء في الأردن من قبل الحكومة الأردنية وهي على النحو التالي.
- تقديم الدعم للمواطنين الأردنيين.
- يتم تقديم الدعم للزوجة الأردنية المتزوجة من شخص أجنبي.
- يجب أن يكون المواطن حامل للبطاقة العائلية.
- يتم تقديم الدعم لجميع المستفيدين من تذوق المعونة الوطنية في الأردن.
- أصحاب جوازات السفر الأردنية بشكل مؤقت.
- الأشخاص المستفيدين من المكرمة من المواطنين.
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