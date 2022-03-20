عاجل- إجراء تصعيدى جديد من فرنسا ضد روسيا

جدة - نرمين السيد - وأدت حرب روسيا ضد أوكرانيا إلى عقوبات اقتصادية صارمة من قبل الولايات المتحدة وأوروبا، وشجعت عددًا كبيرًا من الشركات والبنوك الغربية على الانسحاب من البلاد، وعزلت روسيا عن جزء كبير من النظام المالى العالمى.

واستهدفت العقوبات الغربية المفروضة على موسكو على خلفية الحرب الأوكرانية، الكميات الكبيرة من احتياطيات العملات الأجنبية التى تمتلكها روسيا والتى تهدف إلى جعلها غير قابلة للوصول تقريبًا، مما منع صانعى السياسات من التخفيف من انخفاض قيمة الأصول المحلية.