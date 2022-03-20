جدة - نرمين السيد - وأدت حرب روسيا ضد أوكرانيا إلى عقوبات اقتصادية صارمة من قبل الولايات المتحدة وأوروبا، وشجعت عددًا كبيرًا من الشركات والبنوك الغربية على الانسحاب من البلاد، وعزلت روسيا عن جزء كبير من النظام المالى العالمى.
واستهدفت العقوبات الغربية المفروضة على موسكو على خلفية الحرب الأوكرانية، الكميات الكبيرة من احتياطيات العملات الأجنبية التى تمتلكها روسيا والتى تهدف إلى جعلها غير قابلة للوصول تقريبًا، مما منع صانعى السياسات من التخفيف من انخفاض قيمة الأصول المحلية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- إجراء تصعيدى جديد من فرنسا ضد روسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.