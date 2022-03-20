الجامعة العربية تدين الهجمات الإرهابية على منشآت مدنية واقتصادية بالسعودية

جدة - نرمين السيد - أدان أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بأشد عبارات الإدانة الهجوم الإرهابى الذى نفذته جماعة الحوثى الإرهابية فى الساعات الأولى، اليوم الأحد، من خلال استهداف صاروخ باليستى وتسع طائرات مسيرة لمنشآت اقتصادية ومدنية فى عدة مناطق جنوب المملكة العربية السعودية.





وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة أن استمرار هذه الجماعة الإرهابية فى القيام بهذه الأعمال العدائية ضد أهداف حيوية فى المملكة يعكس مجددا رفضها لجهود السلام، كما يعد خرقا سافرا لقرارى مجلس الأمن 2216 و2624. ونقل المصدر المسئول عن الأمين العام قلقه البالغ إزاء مآلات استمرار هذه الأعمال العدائية الحوثية العابرة للحدود دون تحرك سريع وحاسم من قبل المجتمع الدولى لوضع حد لهذا التصعيد التخريبى وتقويض إرهاب هذه الجماعة ومن يقف ورائها بهدف زعزعة إستقرار المنطقة، مجددا التأكيد على وقوف الجامعة العربية بجانب المملكة العربية السعودية فى كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية وحفظ استقرارها وصون أمنها.

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