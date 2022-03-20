العراق يدين استهداف المنشآت الحيوية فى السعودية

جدة - نرمين السيد - وجددت الوزارة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع" - موقفها الداعى إلى تبنّى الحوار والارتكان إلى المبادرات الهادفة إلى إنهاء هذه الأعمال بين أطراف النزاع، لما يكفله الحوار من آليات تجنب جميع الأطراف المزيد من الخسائر، وينعكس على شعب اليمن بالأمان والسلام.

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