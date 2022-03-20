“wolfram.com” ببلاش اليكم رابط تحميل برنامج Mathematica لطلاب الثانوية العامة بنك المعرفة المصري

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عمر شويل - جدة دعت وزارة التربية والتعليم طلاب الثانوية العامة الراغبين في الاستفادة من الكثير من العلوم المختلفة القيام بتحويل برنامج Mathematica، والذي يعد واحد من ضمن أفضل وأشهر البرامج الحسابية التي تتضمن الكثير من الخوارزميات الحديثة في مجال تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي بشكل عام، ويهتم عدد كبير من الطلاب بالحصول على البرنامج والاستفادة منه من خلال تحميله، وقد وفر بنك المعرفة المصري رابط مباشر يمكن من خلاله الحصول على الخدامات التي يقدمها البرنامج، وسوف نستعرض الآن رابط تحميل برنامج Mathematica.
طرح برنامج Mathematica لطلاب الثانوية العامة
وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني برئاسة الدكتور طارق شوقي متمثلة في موقع بنك المعرفة المصري رسيما خلال الأيام الأخيرة، أنه يمكن الآن لجميع طلاب الثانوية العامة الاستفادة من برنامج Mathematica المتوفر بأحدث التقنيات الحسابية العالمية، والتي تفيد طلاب الثانوية العامة كثيرا في العديد من العلوم، وقد أشار بنك المعرفة التابع لوزارة التربية والتعليم أن هذا البرنامج من البرامج الشائعة من حيث الاستخدام بين الطلاب المحترفين والاكاديميين في جميع المجالات والعلوم المختلفة.
طريقة تحميل برنامج Mathematica لطلاب الثانوية العامة
وقد أوضح بنك المعرفة التابع لوزارة التربية والتعليم الفني رسميا تفعيل الرابط الالكتروني الخاص بتحميل برنامج Mathematica لطلاب الثانوية العامة، حيث يتم تحميل البرنامج من خلال الخطوات التالية.
- الدخول الى رابط تحميل برنامج Mathematica مباشرة.
- اختيار تنزيل البرنامج.
- التسجيل في البرنامج ومن ثم اختيار الخدمات الموجودة بالبرنامج.
استعدادات وزارة التعليم لامتحانات الثانوية العامة
وقد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني رسميا أنه من المقرر ان تشمل الأيام المقبلة تحديد كافة التفاصيل المتعلقة بأجراء امتحانات الثانوية العامة للطلاب في جميع انحاء الجمهورية، فمن المتوقع ان يتم عقد الامتحانات في يوم الحادي عشر من شهر يونيو، على ان يتم طرح الجدول الذي يوضح امتحانات الطلاب خلال الفترة القادمة، وقد كان بنك المعرفة المصري قد اعلن رسميا توفير ورش عمل لطلاب الثانوية العامة في الموعد التعلمية المختلفة للطلاب، وذلك لكي يتم التدريب عليها مع اقتراب موعد امتحانات الثانوية العامة.
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