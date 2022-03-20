طلب إعفاء قرض الراجحي بأمر ملكي 2022 وشروط الإعفاء من سداد قروض بنك الراجحي

نقدم لكم طلب إعفاء قرض الراجحي، حيث تعتبر القروض للمواطنين في المملكة العربية السعودية هي الأمل والسبيل الوحيد لتحسين الأحوال المادية والمعيشية وهي طوق النجاة ويفترض المواطن من البنوك عامة لهذا السبب ولكن في بعض الأحيان تحدث تعثرات مالية أخرى أو فشل في المشروع الذي تم افتتاحه فيلجأ المواطن المقترض إلى حل وإسقاط وإلغاء سداد باقي قيمة القرض أو إعفاء من سداد القرض.

شروط الإعفاء من سداد قروض بنك الراجحي

يتم طلب إعفاء قرض الراجحي من خلال عدد من المؤسسات في المملكة ومن جهات عديدة، فلكي يتم إسقاط قرض الراجحي أو طلب عدم سداد باقي الأقساط للبنك يجب توافر عدة شروط وهي كالآتي:

إذا توفى المقترض قبل سداد جميع أقساطه.

تعرض المقترض لحادث شديد ونتج عنه عدم القدرة على الحركة.

تعرض المقترض في لفشل أي عضو من أعضاء الجسم.

تقديم الأوراق المطلوبة وإثبات الحالة الصحية المقترض.

حالات لا يمكن فيها طلب إعفاء قرض الراجحي ولا يسقط عنه القرض

وفاة المقترض في حالة الانتحار ويتم التعرف على حالة الوفاة عن طريق الاستعلام.

التعرض لإصابة بسبب النشاط الرياضي.

تناول المخدرات والكحوليات.

وفاة المقترض عن طريق الأسلحة.

طريقة التقديم على إسقاط قرض من بنك الراجحي

وكان الملك سلمان في المملكة العربية السعودية قد أسقط القروض من بداية فيروس كورونا وفقا لشروط كل بنك نظرا للظروف الصحية وحالات الوفاة التي كانت تتعرض لها المملكة ووفقا لهذا سوف نعرض خطوات تقديم إسقاط القرض من بنك الراجحي فيما يلي:

نقوم بالدخول على الموقع الرسمي لبنك الراجحي. ثم نقوم بالدخول على القائمة الرئيسية. نضغط على خيار التمويل من الواجهة الرئيسية . ثم نقوم بتحديد نوع القرض سواء كان عقارات أو شخصي. استخدام حاسبة التمويل لمعرفة عدد الأقساط المتبقية وقيمتها. يمكن التوجه لأقرب فرع للبنك ومعرفة ذلك والتقدم بطلب إسقاط القرض وفقا للشروط.

المستندات والأوراق المطلوبة لإسقاط قرض الراجحي