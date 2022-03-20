زاخاروفا تسخر من وزير ألمانى بسبب تناول اللحوم

جدة - نرمين السيد - سخرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، من تصريحات وزير الزراعة الألمانى، جيم أوزدمير، والذى دعا المواطنين فى بلاده إلى تناول كميات أقل من اللحوم لمحاربة روسيا.





وعقبت زاخاروفا على دعوة الوزير الألمانى، قائلة: "إن وزير الزراعة الألمانى جيم أوزدمير، الذى دعا مواطنيه إلى تناول كميات أقل من اللحوم لمحاربة روسيا، قد يطلب أيضًا من الألمان التنفس بشكل أقل لنفس الغرض، وهو محاربة روسيا.. وهو ما سيكون مساهمة فى حماية البيئة!". وكانت وكالة الطاقة الدولية "IEA" أوصت المواطنين الأوربيين بأن يقوم بتدفئة منازلهم بدرجة حرارة أقل، من أجل المساعدة فى تقليل اعتماد أوروبا على الغاز الروسى، وذلك فى إطار خطة من 10 نقاط وضعتها الوكالة للاتحاد الأوروبى.

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