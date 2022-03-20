وقفة احتجاجية ضد سياسة هدم المنازل فى القدس

جدة - نرمين السيد - نظم مقدسيون، غالبيتهم من قرية جبل المكبر، اليوم الأحد، وقفة احتجاجيةً أمام مقر بلدية الاحتلال فى القدس رفضًا لسياسة هدم المنازل، ولدعم الأسر المهددة بالتشريد والتهجير القسرى.





وردد المشاركون شعارات تندد بسياسات الاحتلال الهادفة إلى تهجير الفلسطينيين قسرًا من عاصمتهم المُحتلة، مشيرين إلى أن وقفتهم هذه لن تكون الأخيرة طالما استمر مسلسل هدم المنازل فى القدس وأحيائها. يُشار إلى أن سكان أهالى جبل المكبر تلقوا فى الفترة الأخيرة أكثر من 70 إخطارًا لهدم منازلهم، وهناك منازل أخرى هدمت وأجبر سكانها على هدمها ذاتيًا تحت ضغوط فرض غرامات مالية باهظة من بلدية الاحتلال.

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