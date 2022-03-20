عاجل.. الدفاع الروسية تكشف حصيلة أهدافها فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن المقاتلات الحربية دمرت 62 منشأة عسكرية، وأسقطت مروحية و6 مسيرات، ودمرت مقر تدريب العمليات الخاصة الأوكرانية، قالت إنه كان يضم مرتزقة أجانب، مؤكدة تصفية أكثر من 100 مسلح.





وحسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم"، قال بيان وزارة الدفاع الروسية: "خلال الليل استهدفت المقاتلات الحربية التابعة للقوات الجوية الفضائية بضربات تكتيكية 62 منشأة عسكرية أوكرانية، كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوى الروسية طائرة هليكوبتر أوكرانية من طراز Mi-8 وست طائرات بدون طيار، بما فى ذلك طائرة واحدة من طراز Bayraktar TB-2".

وأضاف البيان أن أنظمة الدفاعات الجوبة أسقطت صاروخا تكتيكيا أوكرانيا من طراز "توشكا يو"، ليلا، بالقرب من مدينة إيزيوم بمنطقة خاركوف. كما دمرت القوات المسلحة الروسية ستة أنظمة حرب إلكترونية أوكرانية متحركة "بوكوفيل" بنيران المدفعية.

وأوضح البيان أنه تم استهداف قاعدة عسكرية كبيرة لتخزين الوقود فى منطقة نيكولايف، باستخدام صواريخ كاليبر، أطلقت من بحر قزوين، وباستخدام صواريخ كينجال، مشددًا على أنه تم تدمير مركز تدريب قوات العمليات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، حيث كان يتمركز هناك مرتزقة أجانب، وتم تصفية أكثر من 100 مسلح.

وأشار بيان الدفاع الروسية إلى أن العملية الخاصة العسكرية فى أوكرانيا أسفرت عن تدمير 207 طائرات بدون طيار و1467 دبابة و 148 قاذفة صواريخ متعددة، وذلك منذ انطلاق العملية فى 24 فبراير الماضى.