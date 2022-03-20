وزير المالية الفرنسى: نأمل الخروج من صدمة أسعار الطاقة

جدة - نرمين السيد - وأضاف لو مير، فى تصريحات صحفية، نقلتها قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، "نأمل الخروج من صدمة أسعار الطاقة خلال الأشهر القليلة المقبلة".
وكان الاتحاد الأوروبى، قد قرر الثلاثاء الماضى، فرض عقوبات جديدة على موسكو، تتضمن حظرًا على الاستثمارات فى قطاع الطاقة الروسى، إلا أنه رفض فرض حظر على واردات النفط والغاز الروسية.
وجاء القرار الأوروبى بعد أيام قليلة، من حظر الولايات المتحدة واردات قطاع الطاقة الروسية، وخطط بريطانيا للاستغناء عن ورادات النفط والغاز الروسية، بحلول نهاية العام الجارى.
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