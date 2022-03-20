أبوالغيط يستقبل المبعوث الخاص لحكومة الصين لقضية الشرق الأوسط

جدة - نرمين السيد - استقبل أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأحد، بمقر الأمانة العامة السفير تشاى جون المبعوث الخاص لحكومة الصين لقضية الشرق الأوسط والذى يقوم حاليا بزيارة القاهرة.





وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة أن أبوالغيط أشار خلال المقابلة إلى عمق العلاقات التاريخية التى تربط الجامعة العربية ودولها الأعضاء من جانب والصين من جانب آخر، والتى تجلت فى تأسيس منتدى التعاون العربى الصينى عام 2004، مؤكدا أهمية تعزيز المصالح المشتركة وتحقيق التنمية فى مختلف المجالات سواء الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية.

وثمن أبوالغيط الدعم الكبير المقدم من الجانب الصينى للأمانة العامة والدول العربية الممثل فى تقديم اللقاحات ومشاركة الخبرات والأجهزة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وهو الأمر الذى عكس عمق علاقات الصداقة والتعاون بين الجانبين.

وأضاف المصدر أن الأمين العام أعرب للمبعوث الصينى عن بالغ تقديره لقيام الصين بدعم مختلف القضايا العربية فى المحافل الدولية وفى مجلس الأمن، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية، القضية المركزية للجامعة العربية، مشيدا بالدعم الصين المالى الذى تقدمه الصين إلى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فى الشرق الأدنى (الأونروا) فى ظل ما تعانيه الوكالة من ضائقة مالية، وقد أشار المبعوث الصينى إلى أن موقف الصين الداعم ثابت تجاه القضية الفلسطينية فى مختلف المحافل الدولية.

وأشار المصدر إلى أنه خلال اللقاء تبادل الجانبان وجهات النظر حول تطورات الأزمة الأوكرانية الروسية وتداعيات تلك الأزمة على المجتمع الدولى، ونوه المبعوث الصينى إلى أن بلاده ستواصل لعب دور بناء فى تخفيف التوترات وتعزيز محادثات السلام ومنع الأزمات الإنسانية.

وأوضح المصدر أن أبوالغيط أكد أهمية العمل على حلحلة تلك الأزمة من خلال الحوار والحلول الدبلوماسية، مشيرا إلى البيان الوزارى الصادر فى شهر مارس الجارى بتشكيل فريق اتصال، والذى سيتولى التواصل مع أطراف الأزمة بهدف إيجاد حل دبلوماسى.

وفى نهاية اللقاء، أعرب المبعوث الصينى عن تطلع بلاده لعقد القمة العربية الصينية الأولى والإعداد الجيد لها، والمقرر عقدها خلال عام 2022 بالمملكة العربية السعودية.