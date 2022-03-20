مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى ويؤدون صلوات تلمودية

جدة - نرمين السيد - وقال شهود عيان إن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية وأقاموا صلوات تلمودية فى ساحات المسجد، وبصفة خاصة فى المنطقة الشرقية، كما استمعوا لشروحات من حاخامات حول أسطورة "الهيكل" المزعوم.
ويقتحم المستوطنون الأقصى بشكل شبه يومى فى محاولة لفرض أمر واقع وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا، كما هو الحال فى المسجد الإبراهيمى فى محافظة الخليل، وتكون هذه الاقتحامات مكثفة خلال الأعياد اليهودية.
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