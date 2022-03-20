الغزو الحشري يهدد أشجار أميركا.. والخسائر بمليارات الدولارات

توقعت دراسة علمية حديثة أن تتسبب الحشرات، لا سيما "حفار الرماد الزمردي"، بتلف ما يصل إلى 1.4 مليون شجرة في الولايات المتحدة، بحلول عام 2050.
وقالت الدراسة المنشورة في مجلة علم البيئة التطبيقية، التي أجراها باحثون من جامعة "ماكجيل" ومحطة البحوث الجنوبية لخدمة الغابات التابعة لوزارة الزراعة الأميركية وجامعة ولاية كارولينا الشمالية، إن 23 بالمئة من المراكز الحضرية ستشهد 95 بالمئة من إجمالي الأشجار الميتة بسبب الحشرات، خاصة حفار الرماد الزمردي.
وحفار الرماد الزمردي هي خنفساء خضراء بطول نصف بوصة تقريبا، وموطنها الأصلي آسيا، واكتشفت لأول مرة في الولايات المتحدة في ميشيغان منذ 20 عاما.
وبحسب مركز معلومات أنواع الحشرات الغازية التابع لوزارة الزراعة الأميركية، فإن هذه الخنفساء كانت مسؤولة عن تدمير عشرات الملايين من أشجار المُران في 30 ولاية.
وتوقعت الدراسة أن تقتل الخنفساء جميع أشجار المُران تقريبا في أكثر من 6 آلاف مزرعة، حسبما نقلت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية.
كما صنفت الدراسة حشرة حفار الخشب الآسيوية كتهديد حقيقي لأشجار القيقب والبلوط، إذ ستتسبب بخسائر تقدر بنحو 4.9 مليار دولار على مدى العقود الثلاثة المقبلة.
وللوصول إلى هذه الاستنتاجات، استخدم العلماء بيانات من حوالي 30 ألف مجتمع لتقدير معدل موت الأشجار لنفس الفترة.
ودمجت هذه البيانات مع تنبؤات أخرى بانتشار 57 نوعا مختلفا من الحشرات الغازية وتقديرات موت الأشجار، بسبب التعرض للحشرات لـ48 جنسا من الأشجار المضيفة.
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