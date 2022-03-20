الجيش الأردني يعتقل إسرائيليًا اجتاز الحدود

دوت الخليج : اعتقل الجيش الأردني، اليوم الخميس، إسرائيليًا اجتاز السياج الأمني على الحدود في منطقة وادي عربة.

وبحسب قناة 13 العبرية، فإن الإسرائيلي البالغ من العمر 40 عامًا، وصل عبر مركبته إلى تلك المنطقة ودخل سيرًا على الأقدام إلى الحدود، قبل أن يتم اعتقاله.